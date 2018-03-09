İşte doları düşüren veri...

ABD ekonomisi şubat ayında 313 bin tarım dışı istihdam yarattı. Ocak ayı için daha önce 200 bin olarak açıklanan istihdam artışı ise 239 bine revize edildi. Verilere göre ortalama saatlik kazançlar yıllık olarak yüzde 2.6 arttı. Beklenti bu artışın yüzde 2,8 olacağı yönündeydi. Aylık artış ise yüzde 0.1 olarak kaydedildi. Bu veri de yüzde 0.2 olarak belirlenen beklentinin altında kalmış oldu. Ülkede şubat ayında işsizliğin yüzde 4,1 olduğu açıklandı. İstihdam katılım oranı ise yüzde 62.7 oldu. Dolar, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından dolar endeksindeki gerilemeye paralel ilk tepki olarak 3.81 seviyesinin altını gördü.

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