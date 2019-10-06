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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.10.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

İşte Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye… 5 Ekim Sayısal Loto sonuçları

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İşte Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye… 5 Ekim Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. 1259. Hafta Sayısal Loto sonuçlarına göre, 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bir kez daha devretti. 5. Kez devreden büyük ikramiye ardından 6 bilene verilecek tutar 10 milyona yaklaştı. İşte, 5 Ekim tarihli Sayısal Loto sonuçlarına ilişkin bilgiler

Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin 1259. Hafta çekilişi 5 Ekim 2019 tarihinde yapıldı. Altı bilenin çıkmadığı Sayısal Loto'da 9.164.652,81 TL'lik büyük ikramiye gelecek çarşamba gününe devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 6 bin 636 lira 55'er kuruş, 4 bilen 8 bin 293 kişi 86 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 154 bin 443 kişi ise 12 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe:

6 bilen kişi sayısı :5. Devir
5 bilen kişi sayısı : 142
4 bilen kişi sayısı : 8.293
3 bilen kişi sayısı : 154.443

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.164.652,81 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.636,55 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 86,05 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,15 TL

 

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