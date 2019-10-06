İşte Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye… 5 Ekim Sayısal Loto sonuçları
Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. 1259. Hafta Sayısal Loto sonuçlarına göre, 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bir kez daha devretti. 5. Kez devreden büyük ikramiye ardından 6 bilene verilecek tutar 10 milyona yaklaştı. İşte, 5 Ekim tarihli Sayısal Loto sonuçlarına ilişkin bilgiler
Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin 1259. Hafta çekilişi 5 Ekim 2019 tarihinde yapıldı. Altı bilenin çıkmadığı Sayısal Loto'da 9.164.652,81 TL'lik büyük ikramiye gelecek çarşamba gününe devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 6 bin 636 lira 55'er kuruş, 4 bilen 8 bin 293 kişi 86 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 154 bin 443 kişi ise 12 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe:
6 bilen kişi sayısı :5. Devir
5 bilen kişi sayısı : 142
4 bilen kişi sayısı : 8.293
3 bilen kişi sayısı : 154.443
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.164.652,81 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.636,55 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 86,05 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,15 TL
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