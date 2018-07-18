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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK
18.07.2018 - 14:01, Son Güncelleme:

İşte bedelli askerlikle devletin kasasına girecek para

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İşte bedelli askerlikle devletin kasasına girecek para

Meclise sunulan bedelli askerlik düzenlemesi, kapsama girdiği belirtilen 1 milyon 324 bin kişinin tamamının uygulamadan yararlanması halinde, devletin kasasına yaklaşık 20 milyar liralık katkı sağlayacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, kısa süre içinde yasalaşması beklenen bedelli askerlik düzenlemesinden elde edilecek gelirle savunma sanayisi desteklenecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamasına göre, düzenleme 31 Aralık 1993'ten önce doğan 1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiriyor.

Bedelli askerlik uygulamasına yönelik başvuruların, yaş sınırı ve bedelin düşük tutulması nedeniyle önceki düzenlemelere göre daha yüksek olması bekleniyor.
Kapsama girenlerin tümünün bedelli askerlikten yararlanacağının varsayılması halinde, devletin kasasına 19 milyar 860 milyon lira girecek. Düzenlemeye 500 bin kişinin başvurması halinde gelecek katkı 7,5 milyar lira, 300 bin kişinin başvurması halinde ise 4,5 milyar lira olacak.

Düzenlemeden elde edilecek gelirle savunma sanayisine destek sağlanacak.

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Bu uygulamayla elde edilecek tutar, bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Yatırılan bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

ÖNCEKİ DÜZENLEMELERDEN SAĞLANAN GELİR

Daha önce yapılan iki bedelli askerlik düzenlemesinden, 274 bin 25 yükümlü yararlanmış ve yaklaşık 5,8 milyar lira gelir elde edilmişti.

2011'deki bedelli askerlik uygulamasında yükümlü sayısı 323 bin 365 iken, bunlardan 70 bin 120'si bedelli askerlik için başvurmuştu. Bu düzenlemeden 30 yaşından gün alanlar, 30 bin lira karşılığında yararlanmıştı. Bu kapsamda, 2 milyar 103 milyon 600 bin lira gelir sağlanmıştı. Elde edilen gelir, şehit yakınları ve gaziler için sosyal hizmet ve yardım hizmetlerinin finansmanında kullanılmıştı.

2014'teki düzenlemede ise yükümlü sayısı 449 bin 553 iken, bunlardan da 203 bin 905'i başvuruda bulunmuştu. Bu düzenlemeden, 28 yaşından gün almış kişiler 18 bin lira karşılığında yararlamıştı. Bu kapsamda, 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edilmişti. Söz konusu tutar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılmıştı.

 

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