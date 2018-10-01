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Haberler >Ekonomi>İşte, Anadolu'nun en büyük 50 şirketi

İşte, Anadolu'nun en büyük 50 şirketi

Ekonomist Dergisi, Anadolu 500 listesini açıkladı.

Hürriyet Haber
01.10.2018 - 10:04 | Son Güncelleme:
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İşte, Anadolunun en büyük 50 şirketiNext

Ekonomist Dergisi, Anadolu 500 listesini açıkladı. Listenin ilk sırasına giren şirketin cirosu 5 milyar lirayı aştı. Bu yılki çalışmaya göre ilk üç şirketin bulunduğu iller, sırası ile Hatay, Karabük ve Kocaeli...

Etiketler: Şirketler , Liste , haberler

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