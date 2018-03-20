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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.03.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

İşte ABD'li ekonomistlerin Fed beklentisi

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İşte ABD'li ekonomistlerin Fed beklentisi

Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu hafta yapacakları toplantıdafaiz beklentilerini yükseltme ihtimali olduğunu belirterek, “Noktasal grafikteki medyan projeksiyonun, bu yıl üç yerine dört faiz artışına işaret etmesi için 4 üyenin beklentisini yükseltmesi gerekiyor. Fed Başkanı Powell, bu isimlerden biri olacağa benziyor ve diğer üyeler onu izleyebilir.” dedi.

"BU YILKİ FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ ÜÇTEN DÖRDE ÇIKABİLİR"

 Sweet, FOMC’nin “noktasal grafik” olarak bilinen faiz projeksiyonlarında da değişiklik yapabileceğini dile getirdi.

 Söz konusu değişikliklerin bu yıla ilişkin faiz artırımı beklentilerini üçten dörde yükseltme ihtimali olduğunu vurgulayan Sweet, “Noktasal grafikteki medyan projeksiyonun, bu yıl üç yerine dört faiz artışına

işaret etmesi için 4 üyenin beklentisini yükseltmesi gerekiyor. Fed Başkanı

Powell, bu isimlerden biri olacağa benziyor ve diğer üyeler onu izleyebilir.” öngörüsünde bulundu.

 Sweet,FOMC’nin piyasaları daha fazla faiz artışına telaşlandırmadan hazırlamak için sözel yönlendirmede yapılacak değişikliği, noktasal grafikte yapılacak değişikliğe tercih etmesinin daha olası olduğunu belirtti.

  "NOKTASAL GRAFİK ÜÇ FAİZ ARTIŞINA İŞARET ETMEYE DEVAM EDECEK"

 High Frequency Economics Başekonomisti Jim O'Sullivan da Fed’in bu haftaki toplantısında faiz artıracağından şüphe duymadığını ifade etti.

“Faiz artırılmaması için çarşamba gününe kadar verilerden bağımsız büyük bir negatif gelişmenin yaşanması gerek" görüşünü paylaşan O’Sullivan, bunun olasılığının çok düşük olduğunu vurguladı.

 Meslektaşı Ryan Sweet ile piyasaların halihazırda fiyatlanan faiz artırım kararından ziyade FOMC karar metni, ekonomik projeksiyonları ve Powell'ın basın konferansına odaklanacağı konusunda hemfikir olan O’Sullivan bu yıla yönelik faiz artışı tahmininin üçten dörde çıkarılmasını beklemediğini dile getirdi.

 O’Sullivan, noktasal grafikte yapılacak güncellemeler konusunda, "FOMC’nin 2018 ve 2019'a ilişkin ortalama faiz tahminlerinin muhtemelen biraz yükseleceğini düşünüyorum.

Ancak FOMC üyelerinin beklentilerindeki değişikliklerin bu yıl faiz oranında 75 baz puan yerine 100 baz puanlık artışa yol açacak kadar büyük olacağını sanmıyorum. Bence noktasal grafik hem bu yıl, hem gelecek yıl üçer kez faiz artırılacağına işaret etmeye devam edecek.” yorumunda bulundu.

Kendisinin 2019 sonuna kadar toplamda 200 baz puana denk gelecek 8 faiz artışı beklediğini dile getiren O'Sullivan, FOMC'nin haziran toplantısında açıklayacağı faiz beklentilerin bu yönde olmasını beklediğini söyledi.

O'Sullivan, ayrıca, FOMC’nin geçen aralık ayında vergi indirimlerine yönelik beklentilerle yüzde 2,5'e yükselttiği 2018 medyan büyüme tahminini, son dönemde artan harcamaların etkisiyle yukarı yönlü revize edebileceğini kaydederken,"Mart toplantısında 2018 medyan büyüme projeksiyonun yüzde 2,7'ye yükseleceğini bekliyorum" dedi.

 Fed'in bu yılki medyan işsizlik beklentisinin ise büyümenin etkisiyle 3,9'dan yüzde 3,8'e çekileceğini öngören O'Sullivan, enflasyona yönelik projeksiyonlarda önemli bir değişiklik beklemediğini sözlerine ekledi.

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