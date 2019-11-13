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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.11.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

İşte 2020 için elektrik kullanımı tahmini

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İşte 2020 için elektrik kullanımı tahmini

Uluslararası Enerji Ajansının Dünya Enerji Görünümü Raporu'na göre, küresel elektrik üretimi 2040'ta 38,7 milyar megavatsaate ulaşacak.

Küresel elektrik üretiminin 2040'ta geçen yıla göre yüzde 45,4 artışla 38,7 milyar megavatsaate ulaşacağı öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 2019 Dünya Enerji Görünümü Raporu'na göre, geçen yıl 23 milyar megavatsaat olan küresel elektrik talebi 2040'a kadar 34,5 milyar megavatsaate yükselecek.

Küresel elektrik talebinin büyük kısmı 18 milyar megavatsaatle Asya-Pasifik Bölgesi'ndeki ülkelerden kaynaklanacak, bu bölgeyi 5,6 milyar megavatsaatle Kuzey Amerika izleyecek.

Geçen yıl 26,6 milyar megavatsaat olarak hesaplanan küresel elektrik üretimi, 2040'ta yüzde 45,4 artışla 38,7 milyar megavatsaate çıkacak. Üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 50'yi aşacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından bu dönemde 26 milyar megavatsaat elektrik üretilecek. En fazla üretim, 15,5 milyar megavatsaatle rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinden sağlanacak. Bu santralleri 6,9 milyar megavatsaatle hidroelektrik santralleri takip edecek.

PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ ARTACAK

Rapora göre, 2040 yılına kadar küresel petrol üretimi yüzde 10, küresel doğal gaz üretimi yüzde 40 artış gösterecek. Mevcut politikalarla devam edilmesi halinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol üretimindeki payı yüzde 39 olacak.

OPEC üyesi ülkelerin 2040'taki üretimi günlük 45,9 milyon varil olarak hesaplanırken, küresel petrol üretimi 117,7 milyon varili bulacak.
Geçen yıl 3,9 trilyon metreküp olarak belirlenen doğal gaz üretimi ise 2040'ta 5,9 trilyon metreküpe ulaşacak.

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