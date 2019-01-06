İşte 2018’in Gladyatörleri
OTOMOTİV Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek ve sektöre yeni bir hareket ve mücadele ruhu katmak amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin dokuzuncusu renkli ve heyecanlı bir törene sahne oldu.
4 Ocak 2019 tarihinde Four Seasons Bosphorus İstanbul’da gerçekleşen geleneksel gecede toplam 18 daldaki ödüller sahiplerini buldu.
SATIŞ ÖDÜLLERİ
-En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Mitsubishi
- En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: DS
- En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Transit
- En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea
- En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford
- En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault
- En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Renault
İLETİŞİM ÖDÜLLERİ
- Yılın Dergi Uygulaması: Lexus / Vücut Isısına Duyarlı Dergi Reklamı
- Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması: Skoda / KAROQ İsim Lansmanı
- Yılın Gazete Uygulaması: Renault / “Şerit Takip Sistemi” – Çizgini Bozma
- Yılın Radyo Uygulaması: Toyota / Hybrid Sessiz Sürüş Keyfi
- Yılın Outdoor Uygulaması: Seat / Interactive Giantboard Uygulaması
- Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Nissan / Navara Türkiye Şovu
- Yılın TV Uygulaması: Fiat / Doblo Sağlam Seçim
- Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Mercedes-Benz / X-Class Entegre İletişimi
- Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Ford / Kadınlar Günü
- Yılın Jüri Özel Ödülü: Mercedes-Benz / Mercedes-Benz Türk StartUP Projesi
- Yılın Basın Lansmanı: Dacia Duster
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