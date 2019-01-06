İşte 2018’in Gladyatörleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
06.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İşte 2018’in Gladyatörleri

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İşte 2018’in Gladyatörleri

OTOMOTİV Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek ve sektöre yeni bir hareket ve mücadele ruhu katmak amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin dokuzuncusu renkli ve heyecanlı bir törene sahne oldu.

4 Ocak 2019 tarihinde Four Seasons Bosphorus İstanbul’da gerçekleşen geleneksel gecede toplam 18 daldaki ödüller sahiplerini buldu.

SATIŞ ÖDÜLLERİ

-En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Mitsubishi

- En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: DS

- En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Transit

- En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

- En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

- En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault

- En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Renault

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

- Yılın Dergi Uygulaması: Lexus / Vücut Isısına Duyarlı Dergi Reklamı

- Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması: Skoda / KAROQ İsim Lansmanı

- Yılın Gazete Uygulaması: Renault / “Şerit Takip Sistemi” – Çizgini Bozma

- Yılın Radyo Uygulaması: Toyota / Hybrid Sessiz Sürüş Keyfi

- Yılın Outdoor Uygulaması: Seat / Interactive Giantboard Uygulaması

- Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Nissan / Navara Türkiye Şovu

- Yılın TV Uygulaması: Fiat / Doblo Sağlam Seçim

- Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Mercedes-Benz / X-Class Entegre İletişimi

- Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Ford / Kadınlar Günü

- Yılın Jüri Özel Ödülü: Mercedes-Benz / Mercedes-Benz Türk StartUP Projesi

- Yılın Basın Lansmanı: Dacia Duster

 

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