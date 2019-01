İstasyonlardan ‘market’ atağı

KİMİSİ pastahane zincirleri il anlaşıp müşterilerine sabahları sıcak poğaça sunarken kimisi de dünyaca ünlü kahve zincirleri ile anlaşıp istasyonlarda kahve satıyor. Bunun son örneği de OPET oldu. Türkiye’deki 1600’ü aşkın istasyonu ile hizmet veren OPET, büyük bir perakende atılımına imza attı. OPET, istasyonlarında müşterilerine hizmet verdiği marketlerde yeniliğe gitti.

Bundan sonra OPET istasyonlarındaki marketlerde sıcak ve soğuk ürün çeşitlerinin yanında dev bir market gibi büyük bir çeşitlilik sağlanacak. Dönüşüm kapsamında Divan, Koçtaş, Starbucks on the go, Lipton, Dardanel Mister No, Rossmann, Automix ve TTec gibi markalarla iş birliği yaptıklarını söyleyen OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, “Akaryakıt dağıtım şirketleri tüm dünyada organizasyonları içerisindeki perakendenin payını büyütüyor. Biz de müşterilerimizden sürekli gelen talepleri topladık ve 1 yıl önce bu proje için çalışmaya başladık. Artık her OPET istasyonu bir perakende noktası haline gelecek. Şu anda genel satışlarımızın içerisinde marketlerden gelen satışların payı yüzde 5. Bunu kısa sürede yüzde 15’e çıkaracağız” dedi.