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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstasyonlarda engelsiz iletişim

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İstasyonlarda engelsiz iletişim

Total Oil Türkiye’nin İki Elin Enerjisi Güzel kampanyası, işitme engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üreterek, Total istasyonlarında işaret dilinde hizmet almalarını sağlıyor ve işaret dilinin yaygınlaşması için farkındalık yaratmayı hedefliyor. Proje kapsamında şu ana kadar 11 ilde 91 istasyondaki ön saha personellerine işaret dili eğitimi verildi.

Total Oil Türkiye ile İki Elin Enerjisi Güzel projesinde işbirliği yapan İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği’nin Başkanı Ebru Akça, “Türkiye’de 3 milyonun üzerinde işitme engelli var. Biz de dernek olarak bu nüfusa özel projeler geliştirerek çeşitli iş birliklerine imza atıyoruz” dedi. Türkiye’de örnek bir sivil toplum modeli oluşturmaya çalıştıklarını belirten Akça, “İşaret dilinde iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım, sağlık, bankacılık ve kişisel gelişim alanlarında işitme engellilere özel uygulamalarla somut adımlar attık. Bu alanlarda işaret dilinde hazırlanmış 6 adet yayınımız var. Bu adımları atarken genellikle özel sektörle beraber hareket ediyoruz. En büyük ortaklarımızdan birisi de Total Oil Türkiye. Total istasyonlarında Türk işaret dili eğitimlerine başladık. Proje bir akaryakıt istasyonuna giden işitme engelli bir arkadaşımızın iletişim yoksunluğu nedeni ile yaşadığı bir sorunda üretilen çözümden doğdu. Bu sayede hem personel hem de müşteriler istasyonlarda çok daha kolay iletişim kurmaya başladı. Bir işitme engelli ile iletişimin temelinde hoşgörü ve sabır temeli oluşturur. Onlar söyleyeceklerini bizler gibi bir çırpıda ifade edemezler. Dolayısıyla uzun uzun anlatmaya çalışırlar, dinleyenin anlayışlı olması ona verebilecek en büyük destektir. Eğitimlerle tüm bunların üstesinden geldik” ifadelerini kullandı.

ÜLKE GENELİNE YAYILACAK

Demirören Grubu’nun tüm şirketlerinde olduğu gibi Türkiye’ye değer katmak için çalıştıklarını belirten TOTAL Oil Türkiye AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel, “Projemizle işitme engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, istasyonlarımızda kendi dillerinde hizmet almalarını sağlamak ve ülke genelinde işaret dilinin yaygınlaşması için farkındalık yaratmayı hedefledik. 91 istasyonumuzun market ve ön saha çalışanları işaret dili eğitimi aldı. Hedefimiz ülke genelinde işaret dili bilen istasyon sayımızı arttırmak. Projemizin kapsamını genişleterek, farklı hizmet ve çözümlerle işitme engelli bireylerin yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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