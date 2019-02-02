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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.02.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu

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İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, Ocak ayında fiyatı en çok artan ürün sivri biber oldu.

İstanbul’da Ocak ayında zam şampiyonu sivri biber olurken, fiyatı en fazla düşüş makyaj malzemesinde görüldü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2019 Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre; İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 112’sinin perakende fiyatı artarken, 57 ürünün fiyatı düştü, 73 ürünün fiyatı ise değişmedi.

OCAK AYINDA SİVRİ BİBER FİYATI YÜZDE 73.75 ARTTI

Ocak ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan sivri biber yüzde 73,75 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 64,96 ile ıspanak, yüzde 45,39 ile salatalık, yüzde 41.32 ile domates ve 40.18 ile karnabahar oldu.

2019 OCAK AYINDA MAKYAJ MALZEMESİ YÜZDE 25.30 UCUZLADI

2019 Ocak ayında sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yer alan makyaj malzemesi yüzde 25,30 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 14.37 ile erkek gömlek, yüzde 14,27 ile kadın manto, yüzde 13.16 ile kadın bluz, yüzde 12.99 ile şehir şebeke suyu ve yüzde 12,81 ile erkek pantolon oldu.

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