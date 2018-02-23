İstanbul'un ünlü caddesi için dikkat çeken açıklama: Fiyat düşüşleri yüzde 40'ı buldu

Tavukçuoğlu, halihazırda Bağdat Caddesi'nde 5 bin binanın yenilenme çalışmasının devam ettiğini, bölgede kentsel dönüşümün yoğun olarak sürdüğünü ifade etti.

Bağdat Caddesi ve çevresinde bazı kimselerin iddia ettiği gibi "konut balonunun çok yüksek olmadığını" savunan Tavukçuoğlu, mevcut konut stokunun sadece yüzde 10'unun satılmayı beklediğini kaydetti.

Tavukçuoğlu, satılmayan konutların genelde küçük metrekareli olduğunu, deniz gören ve büyük metrekareli konutların satışında fazla sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, Bağdat Caddesi'nde inşaat firmaları arasında yoğun rekabet yaşanması nedeniyle arsa payının yüzde 85'lere kadar çıktığını, bu rakama hak sahiplerine ödenen taşınma bedeli ve kira yardımı eklenince fiyatların daha da yükseldiğini kaydetti.

Bağdat Caddesi'nde, özellikle bölgenin eski müteahhitlerinin satış konusunda sıkıntı yaşamadığını dile getiren Tavukçuoğlu, "Bölgeyi bilmeyen, geçmişinde müteahhitlik olmayan, mali yapısında sıkıntı bulunan inşaat firmaları problem yaşıyor. Daha önce bölgede 100 müteahhit varken, bu sayı 500'e çıktı. Bu firmaların işi almak için hak sahibine olması gerekenden fazlasını taahhüt etmesi konut fiyatlarının çok hızlı artmasına neden oldu" dedi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından yapılan protokol çerçevesinde yapım sektöründeki müteahhitlerin yeterlilik kriterlerinin belirleneceğinin hatırlatılması üzerine Tavukçuoğlu, "Her önüne gelenin müteahhit olmaması gerekiyor. Sermaye yeterliliğinin yanı sıra bu kriterlerin gelmesi çok önemli. Hem ortaya mağduriyet çıkmaz hem de arsa maliyetlerini kimse kendi başına yükseltemez. Bu sayede konut fiyatları da yükselmez" ifadelerini kullandı.



'CADDE, 2018'DE YENİDEN İSTANBUL'UN GÖZBEBEĞİ KONUMUNA GELECEK'



Melih Tavukçuoğlu, İstanbul'da özellikle son 2 yıla kadar gayrimenkul fiyatlarının çok hızlı arttığını, 2 yıldır da artışların sınırlı kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bağdat Caddesi gerçekten çok önemli. Türkiye'nin en önemli lokasyonlarından... Cadde, 2018'de yeniden İstanbul'un gözbebeği konumuna gelecek. Mevcutta deniz gören büyük daireler, kolayca satılıyor. Ancak yüzde 85'lere varan arsa maliyetleri nedeniyle çok hızlı artan fiyatlar 2 yıldır düşüşte. Son 2 yılda Erenköy, Göztepe, Caddebostan ve Suadiye gibi popüler lokasyonlarda konutların metrekaresi 15-20 bin liradan 10-15 bin liraya kadar düştü. Bölgedeki konutların, cadde ve sahildeki konumlarına göre fiyatları değişebiliyor. Caddenin üst paraleli, tren hattındaki konutların metrekaresi ise 10-12 bin liradan 6-8 bin liraya kadar geriledi. Ortalama yüzde 30 olan düşüşler, bazı yerlerde yüzde 40'ları aştı."



'15 BİN BİNA YIKILMAYI BEKLİYOR'



AYİDER Başkanı Tavukçuoğlu, kentsel dönüşüm başladığından bu yana dönüşümün lokomotifi olan Bağdat caddesi ve çevresinde binaların sadece yüzde 10'unun yenilenebildiğini, 15 bin binanın daha yıkılmayı beklediğini söyledi.

Bölgede her yıl ortalama bin binanın kentsel dönüşüme girdiğini bildiren Tavukçuoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu da kentsel dönüşümün, yaklaşık 20 yıl daha sürmesi anlamına geliyor. Çok fazla konut üretmenin, bölge dışından oyuncuların bölgeye hücum etmesinin, kat sahiplerinin inşaat firmalarının rakibi haline dönüşmesinin yanı sıra banka kredilerinin yaşattığı sıkıntılar konut satışını olumsuz etkiliyor. Bu, az da olsa bölgede konut stokunun oluşmasına neden oluyor. Eskiye oranla dairelerin satış hızı daha uzun bir döneme yayılmaya başlamıştır. Önceden topraktan satılan projeler, şimdilerde proje tamamlandıktan sonra satılabiliyor."



'KAT KARŞILIĞI ORANLAR DA GERİLEDİ'



AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Ahmet Erkurtoğlu da 1991 yılından beri Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, satışların eskiye göre daha yavaş olması nedeniyle projelerin hız kestiğini söyledi.

Erkurtoğlu, "Caddede 100 projeden 10'u yavaş gidiyor. Eskiden 100 kentsel dönüşüm projesi aldığımız bölgede, şimdilerde bu sayı 15'e kadar düştü. Arz fazlalığı ve yavaşlayan satışlar nedeniyle müteahhitler artık gelen teklifleri değerlendirmiyor. Eskiden yüzde 75'leri aşan kat karşılığı anlaşma oranları yüzde 65-68'lere geriledi" dedi.

Caddede faaliyet gösteren müteahhit sayısının çok hızlı arttığını, bunun beraberinde çok sayıda problem getirdiğini, bir yerden sonra işlerin tıkanmaya başladığını belirten Erkurtoğlu, söz konusu nedenlerle bölgede fiyatların gerilediğini ve konut satış süresinin uzadığını söyledi.

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