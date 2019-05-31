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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
31.05.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

İstanbul'un otellerini Ortadoğulu ve Paskalya için gelen turistler doldurdu

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İstanbul'un otellerini Ortadoğulu ve Paskalya için gelen turistler doldurdu

Paskalya ve Ortadoğulu turistler İstanbul’da konaklamayı uçurdu. İstanbul'da oda fiyatları ortalama olarak 91.8 euroya ulaştı.

Paskalya Bayramının yanı sıra Ramazan ayı öncesinde tatil yapmak isteyen Ortadoğulu turistlerin ziyaretlerindeki hızlanma Türkiye’de geçen ay otel doluluklarının yüzde 4.5 artarak yüzde 76’ya çıkmasını sağladı. İstanbul'da Nisan ayında otel dolulukları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.1 artarak yüzde 85.5’e yükseldi.

Paskalya bayramının, Nisan’da İstanbul'a ve İstanbul otellerindeki doluluklara olumlu etkisinin gözlendiğine dikkat çeken Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Ayrıca Ortadoğu kökenli turistlerin Ramazan ayı öncesinde tatil yapmak istemeleri ve dolayısıyla bu pazarda artış yaşanması da Nisan ayında yükselme sağladı. Buna karşılık Mayıs ayı rakamları henüz kesinleşmedi ancak sektördeki gelişmelere baktığımızda artış hızının yavaşladığını söyleyebiliriz. Bayram dönemi tatillerinin de İstanbul'u oteller açısından olumsuz etkilediğini gözönüne alırsak, Mayıs ve Haziran aylarında nisan ayındaki gibi bir artış olmayabilir dedi. Eresin, TÜROB olarak açıkladıkları verilerin, ülkeye giren ziyaretçi sayılarını içermediğine, konaklama sayıları üzerinden rakamları ifade ettiğine

İSTANBUL’UN DOLULUĞU YÜZDE 85.5’E ÇIKTI

Veri ve analiz şirketi STR’nin Nisan 2019 Ülke Performansı Raporunda yer alan verilere göre, İstanbul'da Nisan 2019'da otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.1 artarak yüzde 85.5 oldu. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 79.8 olmuştu. Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 91.8 euro ile Nisan 2018’e göre yüzde 9 artış gösterdi. Nisan 2018'de ise rakam 84.2 euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 16.8 artış yaşandı ve 78.5 euro olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde rakam 67.2 euro olmuştu. İlk 4 aylık verilere bakıldığında ise Ocak-Nisan 2018 döneminde yüzde 71.1 olan doluluk oranı Ocak-Nisan 2019 döneminde yüzde 71.8'e; ortalama günlük satılan oda bedeli 74.8 eurodan 80.7 euroya; oda başı elde edilen gelir 53.2 eurodan 58 euroya yükseldi.

ANTALYA’DA OTEL DOLULUĞUNDA GERİLEME

Antalya'da ise geçtiğimiz Nisan döneminde otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.9 azalarak yüzde 63.9 oldu. Nisan 2018'de bu oran yüzde 65.2 olmuştu. Antalya'da ortalama günlük satılan oda bedeli 53.2 euro olarak 2018’e göre yüzde 8.5 arttı. Nisan 2018'de bu rakam 49.0 olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 6.4 arttı ve 34.0 euro olarak ölçüldü.

Geçen yıl ise rakam 31.9 euro olmuştu. İlk 4 aylık verilere bakıldığında ise Ocak-Nisan 2018 döneminde yüzde 59.6 olan doluluk oranı Ocak-Nisan 2019 döneminde yüzde 60.5'e, ortalama günlük satılan oda bedeli 46.5 eurodan 47.0 euroya, oda başı elde edilen gelir 27.7 eurodan 28.4 euroya yükseldi.

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