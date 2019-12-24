İstanbul’un konut satış trafiği
Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com tarafından, İstanbul’da konut stok adedi ve pazarlama sürelerine ilişkin veriler paylaşıldı.
Buna göre en fazla konut stoku Kadıköy’de iken en az konut stoku Çatalca ilçesinde. Yine bu verilere göre en hızlı konut pazarlamasında Beylikdüzü ilk sırayı alırken, en uzun konut pazarlama süresiyle Eyüpsultan ilçesi birinci sırada yer buldu.
PAZARLAMA SÜRESİ EN UZUN İLÇELER
101 gün Şile
95 gün Adalar
94 gün Beykoz
90 gün Bakırköy
Güngören ve Arnavutköy
PAZARLAMA SÜRESİ EN KISA İLÇELER
61 gün Beylikdüzü
62 gün Maltepe
64 gün Küçükçekmece
66 gün Başakşehir
67 gün Bahçelievler
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