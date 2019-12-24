İstanbul’un konut satış trafiği

Buna göre en fazla konut stoku Kadıköy’de iken en az konut stoku Çatalca ilçesinde. Yine bu verilere göre en hızlı konut pazarlamasında Beylikdüzü ilk sırayı alırken, en uzun konut pazarlama süresiyle Eyüpsultan ilçesi birinci sırada yer buldu.

PAZARLAMA SÜRESİ EN UZUN İLÇELER



101 gün Şile

95 gün Adalar

94 gün Beykoz

90 gün Bakırköy

Güngören ve Arnavutköy

PAZARLAMA SÜRESİ EN KISA İLÇELER

61 gün Beylikdüzü

62 gün Maltepe

64 gün Küçükçekmece

66 gün Başakşehir

67 gün Bahçelievler