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İstanbul'un gözde arazisi 145 milyon liraya satıldı

Hürriyet Haber
05.03.2018 - 17:10 | Son Güncelleme:

İçerenköy Carrefour'un üzerinde bulunduğu 127 dönümlük arazinin 269 milyon Euro'ya satışının ardından bu sefer de Carrefoursa'nın Bayrampaşa'daki arazisinin satıldığı öne sürüldü. 63 dönümlük gözde araziye 145 milyon lira bedel biçildiği öğrenildi.

145 MİLYON TL

Carrefoursa hipermarket, otopark ve ticaret merkezinden oluşan 63 dönümlük arazisini 145 milyon liraya Re-pie Gayrimenkul Yatırım Fonu’na sattı.

KREDİ KULLANDI

Bloomberg'in haberine göre; kaynaklar, Re-pie Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun satın alımın finansmanı için Akbank’tan 40 milyon liralık murabaha kredisi kullandığını ve geri kalan bedelin özkaynakla karşılanacağını söyledi.

HENÜZ KARAR VERMEDİK

Re-Pie Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel, Hürriyet Dünyası'nın sorusu üzerine "Evet biz aldık. Rakam (145 milyon TL) da doğru. Ancak henüz orada ne yapacağımızla ilgili bir karar verilmedi" dedi.

İÇERENKÖY CARREFOUR'UN ARAZİSİ SATILMIŞTI

2017 Aralık ayında Bainbridge Holding AŞ adına kayıtlı İçerenköy Carrefour'un üzerinde bulunduğu 127 dönümlük arazi de 269 milyon euroya City's Gayrimenkul Geliştirme AŞ vasıtasıyla İstanbul Gayrimenkul'e satılmıştı.

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Etiketler: İçerenköy Carrefour , City's Gayrimenkul Geliştirme , Dr. Emre Çamlıbel
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