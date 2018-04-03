İstanbul'un en ünlü kuyumcusu Sait Koç'un son yolculuğuna uğurlandı! Metrelerce kuyruk oluştu
İstanbul'un en ünlü ve en köklü kuyumcusu Sait Koç kanser tedavisi gördüğü hastanede cumartesi günü hayatını kaybetmişti. Koç bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde metrelerce kuyruk oluştu.
Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında kansere yenik düşen Sait Koç son yolculuğuna uğurlandı.
Sait Koç için Topkapı Kozlu Süryani Kadim Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Cenazede, Koç'un oğulları Ersan Koç ve Sami Serkan Koç ile eşi Sabah Koç taziyeleri kabul etti.
Sait Koç'un cenazesine gelenler, Süryani Kadim Mezarlığı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.
Cenaze törenine Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta, modacı Nur Yerlitaş, avukat Rahmi Özkan ile yakınları ve sevenleri katıldı.
Sait Koç cenaze töreninin ardından Süryani Kadim Mezarlığı'nda toprağa verildi.
HEM ÜNLÜLER HEM SİYASETÇİLER ONDAN ALIŞVERİŞ YAPIYORDU
8. Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal da Koç'un müşterilerindendi. Geçtiğimiz aylarda Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’la aşk yaşadığı ortaya çıkan Alişan da Nişantaşı’ndaki Sait Koç Mücevherat’tan tektaş almıştı. Demet Akalın'ın ise Instagram Story'sine koyduğu yüzüğün Sait Koç Mücevherat’tan aldığı ortaya çıkmıştı.
İbrahim Tatlıses ve Bülent Ersoy da Sait Koç'un yakın olduğu ünlüler arasında yer alıyor.
3 FARKLI YERDE ŞUBESİ VARDI
1967 yılında Kapalı Çarşı'da kendi ismi adı altında başlamıştı. Şu anda Akmerkez, Kapalı Çarşı ve Nişantaşı'nda şubeleri bulunuyor.
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