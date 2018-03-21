İstanbul'un en değerli arsasına 1.7 milyarlık proje
İstanbul Teşvikiye’de yer alan Marmara Üniversitesi kampüsünün arsası için ihale yapıldı. Emlak Konut GYO tarafından yapılan gelir paylaşım ihalesinin kazananı Dap Holding oldu. Şirket 1 milyar 763 milyon 750 bin lira değerinde proje geliştirecek ve Emlak Konut’a şirket payı olarak 705 milyon 500 bin ödeyecek.
İSTANBUL’un en değerli bölgelerinden Nişantaşı Teşvikiye’de yer alan Marmara Üniversitesi arsası için ihale yapıldı. Emlak Konut’un gerçekleştirdiği ihalede ipi göğüsleyen firma Dap Holding oldu. Holdinge ait Eltes-İstlife şirketleri 25 bin metrekarelik arsada yapılacak proje için 1 milyar 763 milyon 750 bin lira satış toplam geliri taahhüt etti. Arsa sahibi Emlak Konut’a düşen gelir ise 705 milyon 500 bin lira oldu.
6 FİRMA YARIŞTI
Emlak Konut GYO’nun düzenlediği ve dün nihai oturumu yapılan ihaleye 6 firma katıldı. Şehrin merkezindeki değerli arsaya Caba İnşaat, Doruk GYG Şehircilik, Taşyapı, Astaş, Dap Yapı’nın sahibi olduğu Eltes-İstlife ve Özak GYO-İnt-Er Yapı iş ortaklığı talip olmuştu. Verilen sözlü teklif sonrası Taşyapı ve Astaş ihaleden çekilirken, diğer 4 firma kapalı zarf ile son teklifi verdi. Caba İnşaat proje toplam geliri için 1 milyar 455 milyon, şirket payı olarak 582 milyon teklif verdi. Doruk GYG proje toplam geliri için 1 milyar 220 milyon, şirket payı için 500 milyon 200 bin lira taahhüt etti. Özak GYO-İnt-er Ortaklığı ise satış toplam geliri için 1 milyar 351 milyon, şirket payı için de 540 milyon 400 bin lira dedi.
5-10 KATLI YAPILAR
Arsanın yaklaşık 11 dönümü ticaret+konut alanı, 1 dönümü ticaret alanı ve yaklaşık 7 dönümü de park alanı olarak ayrılacak. Marmara Üniversitesi’nin İletişim ve Diş Hekimliği fakültelerinin bulunduğu Nişantaşı Kampüsü’nün arazisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yeni bir plan hazırlayıp askıya çıkardı. Askıdaki plana göre, arazideki üniversite alanı fonksiyonu kaldırılarak ticaret+konut ve park fonksiyonları getirildi. Arazinin bitişiğinde Ihlamur Kasrı Doğal ve Tarihi Sit Alanı bulunması dolayısıyla yeşil alan düzenlemesi de yapıldı. Konut ve ticaret alanında yapılacak binaların kat sayısı 10, ticaret alanındaki yükseklik sınırı da 5 kat olarak belirlendi. Emsale esas inşaat alanı da toplam 26 bin 887 metrekare olarak hesaplandı.
455 MİLYON LİRAYA ALDI
TOKİ ile Marmara Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Nisan 2016’da Halkalı, Nişantaşı ve Bahçelievler Yerleşkeleri TOKİ’ye devredilmişti. TOKİ de bunun karşılığında Maltepe’deki 2 milyon 455 bin metrekare büyüklüğündeki Kenan Evren Kışlası arazisini üniversiteye vermişti. 3 kampüsü alan TOKİ, Halkalı ve Nişantaşı arazilerini Haziran 2016’da Emlak Konut GYO’ya satmıştı. Emlak Konut GYO, Nişantaşı’ndaki toplam 24 bin 468 metrekare olan arsaları 455 milyon lira bedel üzerinden satın aldığını duyurmuştu. Üniversitede eğitim-öğretimin bu döneminin sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
‘İSTANBUL’UN KALBİNİ ALDIK’
İHALE sonrası görüşlerini açıklayan Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “İstanbul’un kalbini aldık. Çok uzun süredir takip ettiğimiz, bizi heyecanlandıran bir alandı. Nişantaşı’nda arsa sorunu nedeniyle uzun süredir yeni bir proje yapılamıyordu. Bölgede oturmak isteyen ama eski evi tercih etmeyen bir kitle var. Biz şimdi bu kitle için tarihi eser niteliğinde bir iş yapacağız. Nişantaşı’nın yerel mimarisine uyumlu ve modern teknolojinin de kullanıldığı bir iş ortaya çıkacak. İnşaat çalışmaları 2019 başında başlar” dedi.
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