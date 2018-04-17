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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
17.04.2018 - 14:54, Son Güncelleme:

İstanbul'un en değerli arazilerinden biri ihaleye çıktı

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
İstanbul'un en değerli arazilerinden biri ihaleye çıktı

İstanbul Bakırköy’de Atatürk Havalimanı’nın yanındaki Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi’nin 68 dönümlük arazisi ihale edildi. Araziye 2 firma talip oldu.

İstanbul Bakırköy’deki Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisi için Emlak Konut GYO bugün gelir paylaşım ihalesi düzenledi. Konumu ile dikkat çeken arsaya, Galatasaray’ın Florya arsasını da kazanan Öz Er-Ka İnşaat ile Mesa Mesken talip oldu.

İhalenin kazananı önümüzdeki günlerde yapılacak ikinci oturumda belli olacak. Bu oturumda öne açık arttırma sonra kapalı zarfla teklif alma süreci yaşanacak.

Dev ihale sonuçlandı işte kazanan firma
Dev ihale sonuçlandı işte kazanan firma
68 BİN METREKARE

İhale ilanına göre arazinin 46 bin metrekaresi ticaret ve konut, 7 bin metrekaresi özel eğitim tesisi alanı, 15 bin metrekaresi park olarak ayrıldı. 68 bin metrekarelik arsaya 53 bin metrekare inşaat yapılacak. Yükseklik sınırı kota bağlı olarak 3 ve 4 kat olarak kademelendirildi. Arsa için Ekim 2017’de bir ihale düzenlenmiş, ancak ihale tekliflerinin asgari bedelin altında kalması nedeniyle iptal edilmişti.

İstanbulun en değerli arazilerinden biri ihaleye çıktı

Galatasaray, Floryayı sattı... İşte kasaya girecek olan para
Galatasaray, Florya'yı sattı... İşte kasaya girecek olan para
ETİLER DE İHALE EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir polis meslek okulu arsası daha ihale edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hasılat paylaşım modeliyle ihale ettiği arsanın kazananı yine İBB iştiraki Kiptaş olmuştu. Beşiktaş’taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu’nun 31 bin 885 metrekarelik arazisinde 2 milyar 660 milyon liralık gayrimenkul projesi geliştirilecek. Kiptaş, gelir üzerinden İBB’ye 1 milyar 388 milyon 520 bin lira teklif sundu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ekonomide son 24 saat (17.04.2018)Son 24 saatte yaşanan ekonomik önemli gelişmeler....
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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