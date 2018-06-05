İstanbul'un en değerli arazilerinden... 825 milyonluk teklif!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
05.06.2018 - 15:30, Son Güncelleme:

İstanbul'un en değerli arazilerinden... 825 milyonluk teklif!

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
İstanbul'un en değerli arazilerinden... 825 milyonluk teklif!

OYAK İnşaat tarafından ilk oturumu 14 Mayıs’ta düzenlenen “Seyrantepe Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesinin ikinci oturumunda kazanan, 825 milyon TL bedelle Aşçıoğlu – Yılsan Holding Ortaklığı oldu.

OYAK İnşaat’ın Seyrantepe’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu yakınındaki 22 bin 444 metrekarelik konut ve ticaret imarlı arsasının ihalesi, gerçekleştirildi. İstanbulun en değerli arazilerinden... 825 milyonluk teklif
İhaleyi 825 milyon TL bedelle Aşçıoğlu – Yılsan Holding Ortaklığı kazandı. İhale kapsamında OYAK İnşaat’a ödenecek bedel 330 milyon TL olarak açıklandı.

‘ÜLKEMİZE GÜVENİYORUZ’

Gayrimenkul sektöründe 50 yılı aşkın deneyimin adresi Aşçıoğlu’nun Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Aşçıoğlu, yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi: “Ortağımız Yılsan Holding ile birlikte başta İstanbul olmak üzere ülkemiz adına böylesi önemli bir ihaleyi kazanmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Aşçıoğlu olarak bugüne kadar İstanbul’un önde gelen yerleşim yerlerinde projelere imza attık. Bundan sonraki adımımız ortağımız Yılsan Holding’le birlikte Seyrantepe olacak. Ülkemizin geleceğine ve büyüyen ekonomimize güveniyoruz. Bu doğrultuda Seyrantepe arazisi için projelendirme çalışmalarımızı hızla tamamlayıp İstanbul’a ve ülkemize yakışır bir projeyi daha hayata geçireceğiz.”

İstanbulun en değerli arazilerinden... 825 milyonluk teklif

Aşçıoğlu, ortağı Yılsan Holding ile Beykoz’da yeni bir proje geliştireceğini açıklamıştı. İki firma, güçlerini Oyak İnşaat’ın Seyrantepe Arazisi İhalesi için yeniden birleştirdi.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (05.06.2018)
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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