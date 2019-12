İstanbulluya bir haftada fiber sözü

Şirketin fiber yatırımlarında geldiği son noktayı ve gelecek dönem hedeflerini paylaşan Önal, 2020’de de Türkiye’nin her mahallesine fiber götürme hedefiyle çalışmalarının süreceğini belirterek, “Türkiye geniş bant internet penetrasyonunu yüzde 70 seviyelerine taşıma konusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl İstanbul’da altyapısı olmayıp altyapı talep eden müşteriye, bir hafta içerisinde fiberi yaşadıkları sokağa getirme sözü veriyoruz. İnanıyorum ki bu vaadimiz, Türk Telekom’un müşteri memnuniyetine verdiği önem açısından da, 2020’nin nasıl bir yıl olacağına dair ipuçları veriyordur” dedi.

7.5 MİLYON KM FİBER

Türk Telekom’un, ‘2019’dan 2020’ye temalı basın toplantısında konuşan Önal, Türkiye’deki fiber ağ çalışmalarına ilişkin “Fiber şebekemiz ile ulaştığımız hane sayısını son 2 yılda rekor düzeye eriştirerek, 5 milyonun üzerinde artırmayı başardık. Türk Telekom’un fiber hane kapsamasını 2019 aralık ayı itibarıyla 21.7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7.5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı” ifadelerini kullandı. Fiberdeki ‘7.5 milyon kilometre’ ifadesine de açıklık getiren Önal, yurt dışındaki fiber uzunluk verilerinin, fiber kabloların içlerinde bulunan tekil kablo uzunluklarının ayrı ayrı hesaplanmasıyla elde edildiğini belirtti.

GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖNÜNDE

Tüm zorlu coğrafi koşullarda, sadece kârlı yerlerde değil Türkiye’nin her karışında, büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Ümit Önal, şunları kaydetti: “Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu rakam Türkiye’nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor. Ülkemizdeki fiber altyapının yüzde 80’inde Türk Telekom imzası bulunuyor. İstanbul’da abone fiberleşme oranımız yüzde 76. Türkiye şu anda sahip olduğu fiber altyapıyla çok sayıda OECD ülkesini geride bırakarak, 5G öncesi büyük bir atılım gerçekleştirmiş oldu. OECD ülkelerinin ortalamaları dikkate alındığında, yüzde 20’lik abone fiberleşme oranıyla Türkiye, bu kategoride İsviçre, Hollanda, Fransa, Kanada, ABD, İtalya, Almanya, İngiltere, Belçika gibi gelişmiş ülkeleri geride bırakıyor” diye konuştu.

‘KARINCA GİBİ ÇALIŞIYORUZ’

TÜRK Telekom sabit geniş bant abonelerinin kişi başı aylık ortalama data kullanımının 2014’ten bugüne yüzde 208’lik bir rekor artışla 37 GB’dan 114 GB’a yükseldiğini kaydeden Ümit Önal şöyle konuştu: “Altyapı yatırımı söz konusu olduğunda, Türk Telekom’un en yakın rakibinin her 5 birimlik yatırımına karşı biz, 100 birimlik altyapı erişim yatırımı yapıyoruz. Sadece haneye fiber olarak değerlendirdiğimizde, en yakın rakibimizin ayda 5 bin yeni haneye erişim sağlamasına karşılık, biz her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz. Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkartmak yerine karınca gibi çalışarak, Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna en yakın rakibimizin 7 katı altyapı yatırımı yapıyoruz. Bu altyapı, Türkiye’nin altyapısıdır. Talep eden her operatör bu altyapıyı kullanabilir.”