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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
28.01.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

İstanbulluları ilgilendiren proje... Son durum böyle görüntülendi!

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Mavi, yeşil ve tarih ile iç içe yolculuğa ev sahipliği yapacak olan Eminönü Alibeyköy tramvay hattı inşaatında raylar yerleştirilmeye başlandı. Seyahat süresi 35 dakika olan katenersiz 10 kilometrelik tramvay hattında son durum havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Eminönü Alibeyköy tramvay hattı inşaatında çalışmalara devam ediyor. Tramvay hattında rayların yerleştirilmesi işlemine başlandı. Bazı kısımda rayların yerleştirme işlemi biterken, diğer bölümlerde raylar beton dökülen bloklara yerleştirilmeye devam ediyor. Tramvay hattı inşaatında gelinen son durum havadan görüntülendi.

İstanbulluları ilgilendiren proje... Son durum böyle görüntülendi

Çekilen görüntülerde tramvay yolu güzergahının yolunun tamamen belli olduğu gözüküyor. İşçilerin ise yeni yerleştirilen rayların kontrollerini yaptığını ve yeni gelen rayları hattın belirlenen kısımlarına yerleştiriyor. Tramvay yolunun bazı kısımlarda kazıklar çakılarak Haliç’te denizin üzerinde seyretmesi planlanıyor. 


İstanbulluları ilgilendiren proje... Son durum böyle görüntülendi

Yeşil, mavi ve tarih ile iç içe olan tramvay hattında 14 adet 60 metre uzunluğunda istasyon yer alacak. Eminönü'nden Alibeyköy Cep Otogarı arasında seyahat süresi 35 dakika olacak. Günlük 114 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahip hatta 30 araç çalışacak.


İstanbulluları ilgilendiren proje... Son durum böyle görüntülendi

Güzergah boyunca tamamen katenersiz olan tramvay araçları enerjisini, iki ray arasına gömülü bir sistemden alacak. Görüntü kirliliği oluşturan katener enerji direkleri ve buna bağlı havai hat enerji kabloları kullanılmayacak. Tramvay hattı belirlenirken proje aşamasında güzergah üzerindeki tarihi yapılar dikkate alındı. İnşaat sürecinde çevrede Tarihi yapılara sensörler yerleştirilerek titreşim ölçümleri gerçekleştiriliyor.


İstanbulluları ilgilendiren proje... Son durum böyle görüntülendi

HANGİ İSTASYONLAR OLACAK?

Eminönü otobüs durakları alanından Eminönü İstasyonu ile başlayan güzergah, Küçükpazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüp-Teleferik, Eyüp Devlet Hastanesi, Silahtarağa İstasyonu ile Sakarya Mahallesi İstasyonuna Haliç kıyısından geçerek, Alibeyköy Merkez, Alibeyköy Metro İstasyonu ile devam edip ve Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonunda son bulacak.


İstanbulluları ilgilendiren proje... Son durum böyle görüntülendi

ENTEGRASYONUN OLACAĞI İSTASYONLAR

Planlanan hatlarla entegrasyon sağlanacak. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı (T1) Eminönü İstasyonu ve Şehir Hatları Eminönü vapur iskeleleri ile Eminönü İstasyonu'nda, Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı (M2) ile Küçükpazar İstasyonu'nda, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile Ayvansaray İstasyonu'nda, Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Teleferik Hattı (TF2) ile Eyüp-Teleferik İstasyonu'nda, Planlanan Bayrampaşa-Eyüp Tramvay Hattı ile Feshane İstasyonu'nda, Planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Hattı ile Silahtarağa İstasyonu'nda, Planlanan Eyüp-Yeşilpınar Teleferik Hattı ile Sakarya Mahallesi İstasyonu'nda, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı (M7) ile Alibeyköy Metro İstasyonu'nda, Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı ile Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu'nda entegre olacak.


İstanbulluları ilgilendiren proje... Son durum böyle görüntülendi

 

 

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