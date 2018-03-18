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İstanbullulara TOKİ müjdesi

Hürriyet Haber
18.03.2018 - 21:23 | Son Güncelleme:

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, TOKİ’nin İstanbul Kayaşehir’de orta katmana yönelik ürettiği 605 konutun satışı için gerekli koşulların oluştuğunu belirterek, satışı başlatma kararı aldıklarını bildirdi.

 

Dar gelirli, konut sahibi olmayan vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak istediklerini dile getiren Turan, “Orta gelir katmanı için ürettiğimiz 605 sosyal konutun yapımı bir seviyeye ulaştı. Satış için gerekli koşullar oluştu. Bu nedenle, İstanbullulara bu müjdeyi verme ve satışı başlatma kararı aldık. Konutlarımız farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Vatandaşlarımız en düşük 160 bin liradan başlayan en yüksek 620 bin lira arasında imkanları ölçüsünde istedikleri konutlara başvuruda bulunabilecekler” dedi.

Etiketler: TOKİ , İstanbul , gazetehaberleri
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