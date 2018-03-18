İstanbullulara TOKİ müjdesi

Dar gelirli, konut sahibi olmayan vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak istediklerini dile getiren Turan, “Orta gelir katmanı için ürettiğimiz 605 sosyal konutun yapımı bir seviyeye ulaştı. Satış için gerekli koşullar oluştu. Bu nedenle, İstanbullulara bu müjdeyi verme ve satışı başlatma kararı aldık. Konutlarımız farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Vatandaşlarımız en düşük 160 bin liradan başlayan en yüksek 620 bin lira arasında imkanları ölçüsünde istedikleri konutlara başvuruda bulunabilecekler” dedi.