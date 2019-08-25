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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.08.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

İstanbullular oraya akın etti! Havadan böyle görüntülendi

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İstanbullular oraya akın etti! Havadan böyle görüntülendi

Nemle birlikte hava sıcaklığının iyice arttığı İstanbul’da vatandaşlar plajlara akın etti. Riva plajında serinlemek isteyen vatandaşlar havadan görüntülenirken, Beykoz Belediyesine bağlı ekipler de plajlarda temizlik yaptı.

Sıcak havadan bunalan Beykozlular, hafta sonunda Riva plajına akın etti. Vatandaşların akın ettiği Riva plajı adeta doldu taştı. Vatandaşlar denizin keyfini çıkarırken, Beykoz Belediyesi de vatandaşların plajı daha rahat ve sağlıklı kullanabilmesi için temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediyeye bağlı temizlik ekipleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftada iki kez plajda temizlik yapıyor. Sabah 7'den akşam 9'a kadar çalışan ekipler, plajda bırakılan çöpleri ve deniz kıyısında biriken yosunları topluyor.

İstanbullular oraya akın etti Havadan böyle görüntülendi
Beykoz Belediyesi görevlisi Ali Cevahir, “Çift vardiya olmak üzere temizlik çalışmalarını Beykoz Belediyesi tarafından yapmaktayız. Burada hafta sonu yoğunluğundan dolayı ekiplerimiz daha yoğun çalışma yapmakta. Vatandaşın atıklarının toparlanması, yosunların temizliğini yapmaktayız burada. Hafta içi yoğunluk olmadığından daha az sayıda, yaklaşık 10 kişilik ekiple, hafta sonu ise 18 kişiye yakın ekiplerimizle temizlik yapmaktayız. Vatandaşa daha sağlıklı ve hijyenik ortam oluşturmak için ekiplerimiz sabah 7 akşam 9’a kadar hizmet vermekte” dedi.
İstanbullular oraya akın etti Havadan böyle görüntülendi
Plaja yüzmek için gelen Hüseyin Erişkin, “Belediye gayet güzel, intizamlı. Duşlarına, tuvaletlerine, plaja gayet önem verdi. Bu tahtalı yol olsun, engelli yolu olsun, plajın duşu, tuvaletleri olsun çok güzel. Bakınız burada hiç yosun yok, çünkü anında temizliyor görevliler. Burada her gün de öğleden sonra belediye ekipleri çöpleri topluyor” dedi. Vatandaşların akın ettiği Riva plajı drone ise havadan da görüntülendi.
İstanbullular oraya akın etti Havadan böyle görüntülendi

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