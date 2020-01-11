İstanbullular 2019 yılında en çok domates ve patates tüketti

İstanbul'da 2019 yılında en çok tüketilen meyveler karpuz ve elma olurken sebzelerde domates ile patates ilk sırada yer aldı.



AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı bilgiye göre, İstanbul'da yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2018 yılında toplam 2 milyon 816 bin 408 ton ürün getirilirken bu rakam 2019 yılında 2 milyon 779 bin 355 ton olarak gerçekleşti.



Her iki hale 2018 yılında, 1 milyon 220 bin 376 ton meyve girişi olurken 2019 yılında bu rakam 54 bin 951 ton azalarak 1 milyon 165 bin 425 ton olarak kayıtlara geçti.



2018 yılında hallere 1 milyon 596 bin 32 ton sebze girişi yapılırken bu rakam 2019 yılında artarak 1 milyon 613 bin 930 ton oldu.



BU YIL DA EN ÇOK GETİRİLEN MEYVE KARPUZ



2018 yılında hallere tonaj bazında en çok getirilen meyveler karpuz, mandalina, portakal, elma, muz oldu.



Bu sıralama 2019 yılında karpuz, elma, mandalina, portakal, limon şeklinde değişti.



Geçen yıl İstanbul'da hallere 156 bin 555 ton karpuz, 122 bin 110 ton elma, 120 bin 787 ton mandalina, 111 bin 640 portakal, 81 bin 89 ton limon, 79 bin 361 ton üzüm, 71 bin 795 ton muz, 58 bin 499 ton kavun, 50 bin 184 armut ve 33 bin 45 ton çilek girişi oldu.



2019 yılında tonajı en çok yükselen meyve ise geçen yıl üzüm oldu. Üzümün tonajı 12 bin 741 ton arttı.



DOMATES VE PATATES BU YIL DA ZİRVEDE



2018 yılında tonaj bazında hallere en çok getirilen sebzeler domates, patates, salatalık, biber ve kuru soğan olurken 2019 yılında da sıralama yine aynı kaldı.

Geçen yıl kentteki hallere 431 ton 893 domates, 190 bin 176 ton patates, 156 bin 750 ton salatalık, 121 bin 828 ton biber, 91 bin 891 ton kuru soğan, 81 bin 175 ton patlıcan, 68 bin 80 ton havuç, 45 bin 814 ton lahana, 44 bin 801 ton fasulye ve 39 bin 737 ton kabak getirildi.



2019 yılında tonajı en çok artan sebze ise domates oldu. Domatesin tonajı geçen yıl 22 bin 612 ton arttı.