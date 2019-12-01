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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ESER
01.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbullu pedala yüklendi

Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
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Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
İstanbullu pedala yüklendi

İstanbul sahillerinde vatandaşların bisiklet kiraladığı İSBİKE uygulaması 1.5 yılda 786 bin 224 kez kullanıldı. 170 bin kişi sisteme abone oldu. En çok kiralama Florya, Bostancı, Karaköy, Sarıyer ve Bebek’te yapıldı. Bu süreçte 26 bisiklet çalınırken 7 bisiklet parçalanarak kullanılamaz hale geldi.

DÜNYANIN önde gelen bütün kentlerinde trafik yoğunluğunun azaltılması ve kent sakinlerinin daha fazla hareket ederek sağlıklı bir yaşam sürmesini teşvik etme amacıyla bisiklet kullanımı yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Günün büyük bölümünde yoğun bir trafik akışı olan İstanbul da bu kentlerden biri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kuruluşu İSPARK tarafından hayata geçirilen İSBİKE (Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi) özellikle sahil kesimlerindeki bisiklet durakları ile vatandaşlara hizmet veriyor.

2 MİLYON LİRA ÖDENDİ

2018 yılında büyük bir atılımla İstanbul’un iki yakasında da durak ve bisiklet sayıları arttırılırken, 2019’da başka noktalara da bisiklet durakları yerleştirilmişti. İSBİKE verilerine göre Haziran 2018’den bugüne kadar İSBİKE uygulaması ile İstanbullular 786 bin 224 kez bisiklet kullandı. Toplam abone sayısı ise 169 bin 348’e ulaştı. Haziran 2018 tarihinden bu yana vatandaşlar tarafından kiralanan 26 bisiklet çalınırken 7 bisiklet ise kullanılmaz hale geldi. İSBİKE sisteminden bisiklet kiralaması yapanların büyük bölümü 18-38 yaş aralığında oldu. İstanbullular son 1.5 yılda abonelik ücretleri hariç bisiklet kiralamaya en az 1 milyon 965 bin 560 lira ücret ödedi.

3 BİNE ÇIKARILACAK

Vatandaşlar tarafından en fazla kiralama Avrupa yakasında Florya, Yeşilköy, Sarıyer, Karaköy ve Beşiktaş duraklarında yapılırken Anadolu yakasında ise Caddebostan, Süreyyapaşa ve Moda durakları en sık tercih edilen duraklar oldu. Ayrıca İBB tarafından 2020 yılı sonuna kadar istasyon sayısının 144’ten 300’e, bisiklet sayısının ise 1.500 bisikletten 3 bine çıkartılması hedefleniyor. Bu kapsamda merkezi ve turistlik noktalara da yeni İSBİKE durakları yerleştirilecek.

İstanbullu pedala yüklendi

İSBİKE Anadolu yakasında 38 istasyon ve 380 bisikletle hizmet verirken Avrupa yakasında 102 istasyon 1120 bisiklet bulunuyor.

SAATİ 2.5 LİRADAN BAŞLIYOR

İSBİKE uygulamasında yararlanmak için mobil uygulamayı cep telefonuna indirmek gerekiyor. Daha sonra sistem üzerinden abone olan kişi veya bu kişi tarafından başkaları için de kiralama yapılabiliyor. Kiralama süresinde kullanıcının hesabına kiralanan her bisiklet için 50 liralık bloke konuluyor. Kiralama ücretleri ilk saat için 2.5 lira, 2 saat için 4 lira, 3 saat için 6 lira, 4 saat ve üzerindeki kiralamalarda her saat başına 2 lira ücret alınıyor.

 

 

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Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
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