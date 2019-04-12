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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.04.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

İstanbulkart'ın uluslararası alışveriş kartı olması için ilk adım atıldı

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İstanbulkart'ın uluslararası alışveriş kartı olması için ilk adım atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM A.Ş. ile Bankalararası Kart Merkezi arasında İstanbulkart'ın yerli ve milli ödeme sistemi TROY ile entegre edilmesi için iyi niyet protokolü imzalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, BELBİM AŞ ile BKM arasında İstanbulkart'ın yerli ve milli ödeme sistemi TROY ile entegre edilmesi için iyi niyet protokolü imzalandı. 

Böylece 18 milyon aktif kullanıcısı bulunan İstanbulkart'ın, market, restoran, kafeterya gibi iş yerlerinde alışveriş kartı olarak kullanılması için ilk adım atılmış oldu. 

Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmalar sonunda, kredi kartı veya hesap kartı ile POS cihazlarından yapılan ödeme işlemleri İstanbulkart'a uyumlu olacak. 

İstanbulkart, banka kartına gerek duymaksızın tüm ATM'lerden para çekme veya yatırma işlemlerinde kullanılabilecek. İstanbulkart, Türkiye genelinde 50 bini aşkın ATM ve yaklasık 2,4 milyon o?deme noktasında, dünya genelinde ise 190 ülke, 2 milyon ATM ve 42 milyonu aşkın noktada kullanılabilir uluslararası ön ödemeli bir kart haline dönüşecek. Vatandaşlar İstanbulkart ile toplu ulaşım ücretini öder gibi market, restoran, kafeterya gibi iş yerlerinde ödemelerini yapabilecek. İstanbulkart ile alışverişlerde ödemeler tek çekim olarak gerçekleştirilecek. 

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Son 24 saatte ne oldu? (12.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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