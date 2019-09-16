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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
16.09.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

İstanbul'dan sonra Bursa'da da özel okul şoku! Hem okullarından, hem paralarından oldular

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İstanbul'dan sonra Bursa'da da özel okul şoku! Hem okullarından, hem paralarından oldular

Bursa’da özel bir okula çocuklarını kaydettiren veliler, okulların açılmasına 2 hafta kala okulda eğitim öğretimin yapılamayacağını öğrenince şok oldu. Özel okula kayıt ücretini peşin veren yaklaşık 70 veli, parasını geri alamayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Nilüfer'in Balat Mahallesi'nde bulunan bir özel okul, iddiaya göre, yılbaşından itibaren ağustos aynının sonuna kadar öğrenci kayıt işlemi yaptı. Öğrencilerini geçen yıl da bu okulda okutan veliler, bu yılki kayıt ücretlerini peşin olarak ödedi. Ağustos ayının sonlarına kadar kayıt yapmaya devam eden okul idarecileri, okulların açılmasına 2 hafta kala kayıt yapan velilerle bir toplantı düzenledi. Okul yetkililerinin toplantıda yeterli sayıda öğrencinin kayıt yapmaması yüzünden bu yıl okulun açılmayacağını söylemesi üzerine şok yaşayan veliler, bu yılki kayıt ücretlerinin geri verileceği söylenmesi üzerine bir nebze rahatlayarak, çocuklarına yeni okul bulmak için harekete geçti. Okulların açılmasına 2 hafta kala maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan ailelerin bazıları çocuklarını özel okullara yollarken, bazıları yeterli maddiyatın bulunmaması üzerine devlet okuluna kayıt yaptırdı.

İstanbuldan sonra Bursada da özel okul şoku Hem okullarından, hem paralarından oldular
OKUL AÇIK GÖZÜKÜYOR

Yaşanılan olaylar yüzünden savcılığa ve CİMER’e şikayette bulunan veliler, CİMER ve savcılıktan gelen cevap bildirgesi üzerine yeni bir şok yaşadı. Okulun eğitim-öğretim hayatına sınırlı sayıda öğrenciyle devam ettiği ve okulun halen faal olduğunun yazılması üzerine veliler okul yetkilerine ulaşmaya çalıştı. Ancak hiçbir yetkiliye ulaşamayan yaklaşık 70 veli, suç duyurusunda bulundu. Okul yetkilerine ulaşamayan ve verdikleri kayıt paralarını geri alamayan 15 veli, okula gidip yetkilerle görüşmek isteseler de, okulun kapısına kilit vurulmuş olduğunu gördü.

İstanbuldan sonra Bursada da özel okul şoku Hem okullarından, hem paralarından oldular
Okulların açılmasına 2 hafta kala çocuklarının okul değiştirerek arkadaşlarından uzaklaştığını söyleyen veliler, okula verdikleri kayıt ücretlerinin geri alınması için yetkililerden yardım bekliyor.
İstanbuldan sonra Bursada da özel okul şoku Hem okullarından, hem paralarından oldular
“BÜTÜN KAPILAR KAPALI, OKULA GİREMİYORUZ”

Velilerle bir araya gelerek yetkili biriyle görüşmek için okula gelen, fakat okulda kimseyi bulamadığını söyleyen Fatma Laleci, “Öğrenci velileri olarak bir araya geldik. İdareciler eğitim öğretim hayatına devam ettiklerini söylüyorlar. Fakat okul kapalı. Hiçbir şekilde içeri giremiyoruz, bütün kapılar kapalı. Biz 2019-2020 eğitim öğretim yılı için okula kayıt yaptırdık ve paralarımızı ödedik. 

İstanbuldan sonra Bursada da özel okul şoku Hem okullarından, hem paralarından oldular
Ancak eğitim öğretime 2 hafta kala okulun kurucusu bir toplantı düzenledi ve ortalıkta çıkan dedikodular sonucu öğrenci sayısının azaldığını ve bu şekilde eğitime devam edilemeyeceğini bildirdi. Yapılan şikayetlere cevaben eğitim öğretime devam ettiklerini yazılı bir şekilde açıklamışlar, ancak şu anda görüldüğü gibi ne bir öğretmen var ne de bir çalışan. Okulda bulunan sıralar, akıllı tahtalar boşaltılmış durumda“ diye konuştu.
İstanbuldan sonra Bursada da özel okul şoku Hem okullarından, hem paralarından oldular
“ÖDEMELER İÇİN BEKLEDİK, ANCAK YETKİLİLERE ULAŞAMIYORUZ”

Toplantı sonrası okul yetkililerinin iyi niyetli olduğu için bir süre bekleyen ve daha sonra muhatap olarak kimseye ulaşamadıklarını söyleyen Nuray Kuşlu, “Yemek firması ve diğer firmalar tarafından icra yoluyla eşyalar içeriden alınmış. Onlara da bir buçuk yıldır ödeme yapılmıyormuş. Biz o günkü toplantıya istinaden iyi niyetli olduğunu düşündük ve ödemelerimiz için bekledik. Fakat daha sonra okulun sahibine hiçbir şekilde ulaşamadık. Biz de ciddi anlamda sıkıntı yaşadık, çocuklarımız okul değiştirmek zorunda kaldı. Aileler olarak biz nakit ödeme yaptık, maddi anlamda çok ciddi sarsıldık. Artık bu işin altında bir iyi niyet olduğunu düşünmüyoruz. Bizim gibi toplam mağdur sayısı 90’a yaklaştı. Yaklaşık 70 kişi savcılığa, milli eğitime ve CİMER’e suç duyurusunda bulundu. 

İstanbuldan sonra Bursada da özel okul şoku Hem okullarından, hem paralarından oldular
Milli eğitimden ve CİMER’den gelen cevap, okulun 20 kişi ile halen eğitime devam ettiğini gösteriyor, ama şu an gördüğünüz gibi okul kapalı ve kimseyi göremiyoruz. Toplantının yapıldığı andan itibaren hiç kimseye ulaşamadık. Ortalama 20 bin lira civarında her öğrenciye para verildi. Kimisine 15 bin, kimisine 25 bin gibi. Yaklaşık 1 buçuk yıldır hiçbir firmaya ve öğretmenlere ödeme yapılmamış. Biz şubat ayında erken kayıt yaptık, ama daha öncesinde sıkıntılar başlamıştı. Ticaret hayatıdır dedik, dedikodulara kulak asmadık ve okulumuza sonuna kadar güvendik, ama hata yapmışız” dedi.
İstanbuldan sonra Bursada da özel okul şoku Hem okullarından, hem paralarından oldular
Ağustos ayının son haftasına kadar okul kayıtlarının devam ettiğini söyleyen Melike Hasçiçek, “Oğlum geçen sene de bu okula gitti. Bu sene de gideceğini düşünüyorduk, bunun için ödemelerimizi yaptık. Okulun açılmasına 2 hafta kala okulun kapanacağını ve açılmayacağını söylediler. Ama sosyal medya hesaplarından okul kayıtlarımız devam ediyor diye paylaşım yapmaya devam ettiler. Son haftaya kadar para almaya devam ettiler. Bu olaydan kısa bir süre sonra, velilere, kusura bakmayın, biz okulu açamayacağız, ödemelerinizi ne zaman yapacağımızda belli değil dediler. Bir tarih vermediler. O günden itibaren de kimseye ulaşamıyoruz. Okul kapalı. Güvenlik görevlisi bile bulamıyoruz. Bu yüzden diyoruz ki dolandırıldık. Ücretlerimizi almak için okul yetkililerini arıyoruz, ancak ulaşamıyoruz” dedi. İHA muhabiri de okul idarecilerine telefonla bütün aramalarına rağmen ulaşamadı.

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