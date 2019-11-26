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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Aysel Alp/İSTANBUL
26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul’dan dijital kartel mücadelesi

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
İstanbul’dan dijital kartel mücadelesi

Türkiye, finanstan ulaşıma, turizmden sağlığa kadar 11.5 trilyon dolarlık dünya elektronik ticaretinde dijital kartellere karşı mücadelenin merkezi olacak. Bunun ilk adımı İstanbul’da atıldı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, OECD’den Türkiye’nin bölgenin rekabet hukukunda eğitim merkezi olması konusunda teklif geldiğini belirterek, “Dijital pazarda hakimiyeti olan küresel firmalar ile ilgili gelişmekte olan ülkeleri eğiterek, on milyonlarca tüketicinin korunmasında Türkiye öncü ülke olacak” dedi.

Rekabet Kurumu ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) birlikte düzenlediği İstanbul Rekabet Forumu (ICF), 30’a yakın ülkenin rekabet otoritesini bir araya getirdi. Bu yılki teması “Dijitalleşme ve Uluslararası İşbirliği” olarak belirlenen forumda, 2018’de küresel ticari dijital ekonominin büyüklüğünün 11.5 trilyon dolar olduğuna dikkat çekildi. Dijital pazarın birkaç firmanın tekeline girmemesi ve tüketicinin bundan zarar görmemesi için rekabet kurumlarının rolü tartışıldı. UNCTAD Rekabet ve Tüketici Politikaları Bölümü Başkanı Teresa Moreira ile OECD Rekabet Komitesi Başkanı Frederic Jenny birer konuşma yaptı.

Başkan Küle, 7.6 milyarlık dünya nüfusunun 4.3 milyarının internet, 5.1 milyarının mobil cihaz kullandığını belirterek, “Dünyada dijital ekonomiye yedi büyük marka hâkim ve dijital harcamaların yaklaşık yüzde 50’si ABD ve Çin’e gidiyor. Yapay zeka ile şekillenen bir ekonomi çağı yaşanıyor. Alışveriş yapılan internet sitelerinden sosyal medyaya kadar her alanda bıraktığımız ayak izleri, artık çok ciddi bir değer haline geldi. Dijital konaklama hizmetlerinden arama hizmetlerine FİNTEK pazarından e-ticarete kadar rekabet kurumunun aldığı kararlar bu alanda çok önemli” dedi.

KRİTİK TEKLİF

İstanbul Rekabet Forumu’nda Türkiye’ye OECD rekabet eğitim merkezi olma teklifi de geldi. Başkan Küle, “Rekabet otoritelerinin verdiği kararlar diğer ülkeleri de etkiliyor. Böyle bir eğitim merkezinin İstanbul’da olması işbirliğini daha da geliştirecek. Dünyada Peru ve Macaristan gibi birkaç ülkede böyle bir merkez var. İstanbul’un finans merkezi olma yolundaki dev adımı ile birlikte eğitim merkezini de burada kurarsak tamamlayıcı bir unsur olacak. OECD, Türkiye diyor. Aralık ayının ilk haftasında OECD yıllık toplantısına gidecek ekibimiz detayları konuşacak” dedi.

 

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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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