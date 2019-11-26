İstanbul’dan dijital kartel mücadelesi
Türkiye, finanstan ulaşıma, turizmden sağlığa kadar 11.5 trilyon dolarlık dünya elektronik ticaretinde dijital kartellere karşı mücadelenin merkezi olacak. Bunun ilk adımı İstanbul’da atıldı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, OECD’den Türkiye’nin bölgenin rekabet hukukunda eğitim merkezi olması konusunda teklif geldiğini belirterek, “Dijital pazarda hakimiyeti olan küresel firmalar ile ilgili gelişmekte olan ülkeleri eğiterek, on milyonlarca tüketicinin korunmasında Türkiye öncü ülke olacak” dedi.
Rekabet Kurumu ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) birlikte düzenlediği İstanbul Rekabet Forumu (ICF), 30’a yakın ülkenin rekabet otoritesini bir araya getirdi. Bu yılki teması “Dijitalleşme ve Uluslararası İşbirliği” olarak belirlenen forumda, 2018’de küresel ticari dijital ekonominin büyüklüğünün 11.5 trilyon dolar olduğuna dikkat çekildi. Dijital pazarın birkaç firmanın tekeline girmemesi ve tüketicinin bundan zarar görmemesi için rekabet kurumlarının rolü tartışıldı. UNCTAD Rekabet ve Tüketici Politikaları Bölümü Başkanı Teresa Moreira ile OECD Rekabet Komitesi Başkanı Frederic Jenny birer konuşma yaptı.
Başkan Küle, 7.6 milyarlık dünya nüfusunun 4.3 milyarının internet, 5.1 milyarının mobil cihaz kullandığını belirterek, “Dünyada dijital ekonomiye yedi büyük marka hâkim ve dijital harcamaların yaklaşık yüzde 50’si ABD ve Çin’e gidiyor. Yapay zeka ile şekillenen bir ekonomi çağı yaşanıyor. Alışveriş yapılan internet sitelerinden sosyal medyaya kadar her alanda bıraktığımız ayak izleri, artık çok ciddi bir değer haline geldi. Dijital konaklama hizmetlerinden arama hizmetlerine FİNTEK pazarından e-ticarete kadar rekabet kurumunun aldığı kararlar bu alanda çok önemli” dedi.
KRİTİK TEKLİF
İstanbul Rekabet Forumu’nda Türkiye’ye OECD rekabet eğitim merkezi olma teklifi de geldi. Başkan Küle, “Rekabet otoritelerinin verdiği kararlar diğer ülkeleri de etkiliyor. Böyle bir eğitim merkezinin İstanbul’da olması işbirliğini daha da geliştirecek. Dünyada Peru ve Macaristan gibi birkaç ülkede böyle bir merkez var. İstanbul’un finans merkezi olma yolundaki dev adımı ile birlikte eğitim merkezini de burada kurarsak tamamlayıcı bir unsur olacak. OECD, Türkiye diyor. Aralık ayının ilk haftasında OECD yıllık toplantısına gidecek ekibimiz detayları konuşacak” dedi.
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