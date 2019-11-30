İstanbul'daki yerel marketlerin yıllık cirosu 25 milyar lirayı aşıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul'daki yerel marketlerin yıllık cirosu 25 milyar lirayı aşıyor
GeriEkonomi İstanbul'daki yerel marketlerin yıllık cirosu 25 milyar lirayı aşıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
30.11.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

İstanbul'daki yerel marketlerin yıllık cirosu 25 milyar lirayı aşıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'daki yerel marketlerin yıllık cirosu 25 milyar lirayı aşıyor

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, İstanbul'da yerel perakendecilerin 1705 marketle tüketiciye hizmet verdiğini belirterek, yerel marketlerin yıllık cirosunun 25 milyar lirayı aştığını söyledi.

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na (TPF) bağlı İstanbul PERDER'in, 42 üyesinin 1705 şubesiyle şehrin geneline yayılan bir ağa sahip olduğunu söyledi. 

Derneğe bağlı bu üyelerin 30 bin 500 bin kişiyi istihdam ettiğini dile getiren Güzeldere, İstanbul'da perakende sektöründe faaliyet gösteren ve 2'den fazla şubesi olan yerli perakendecilerin derneğe üye olabildiğini anlattı. Güzeldere, İstanbul PERDER üyelerinin yıllık cirosunun 25 milyar lirayı bulduğunu ifade ederek, TPF'ye bağlı dernekler arasındaki en yüksek ciro ve üye sayısına sahip olduklarını bildirdi.

Yerel perakende zincirlerinin gelişen piyasa şartlarına uygun faaliyetlerini sürdürebilmesi ve tüketiciye hizmet sunabilmesi için faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Güzeldere, derneğin, üyelerine ve sektörün gelişimine katkı sunmak için düzenlediğini etkinliklerden bahsetti.

"YEREL ÜRETİCİ İLE PERAKENDECİYİ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ"
Güzeldere, müşterilerinin derdiyle dertlenen bir yapı olduklarını eve tüketicilere kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunmayı amaçladıklarını belirterek, aynı zamanda yerli üreticiyi de desteklemeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bu kapsamda 10-11 Aralık'ta Wow Convention Center'da 5. Yerli Market Haftası'nı düzenleyeceklerini dile getiren Güzeldere, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Anadolu'da yöresel ve kahraman markalar var. Eskiden ilkokullarda 'yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı' şeklinde bir söz vardı. Bu anlayışın tekrardan tüm tüketicilerde hakim olması, yerel üreticilerin korunması, küçük ve orta ölçekli üreticilerimizin İstanbul pazarına girmesi, yerel üreticiler ile perakendecilerin bir araya gelmesi amacıyla Yerli Market Haftası'nın beşincisini gerçekleştireceğiz. Burada yerel üreticiler direkt perakendeciler ile B2B görüşmeler yapabilecek, ürünlerini tanıtabilecek ve pazarlayabilecek."

Güzeldere, etkinlik kapsamında panel ve söyleşilerin düzenleneceğini kaydederek, panellerde ana temanın, "aile şirketlerinde sürekliliğin ve başarının nasıl devam ettirileceğine" dair olacağını söyledi.

Bu yıl e-ticaret konusunun da ciddi anlamda işleneceğini ifade eden Güzeldere, aynı zamanda fuarda da ürünlerin sergilenebileceğini bildirdi. Satışta kadın istihdamının da konuşulacağı etkinlikte, bağımlılıkla mücadelenin ele alınacağını dile getiren Güzeldere, coğrafi işaretli ürünlerin perakendeye katkısının değerlendirileceğini anlattı.

"YEREL ÜRETİCİLER ULUSAL MARKAYA DÖNÜŞSÜN İSTİYORUZ"
Güzeldere, 4 yıldır, yerel üreticileri direkt perakendecilerle buluşturduklarını belirterek, "Burada istiyoruz ki doğru üretici ile doğru perakendeci bir araya gelsin, aradaki bariyerler kalksın, yerel üreticiler ulusal markaya dönüşsün." diye konuştu. Bu sayede yerel üreticinin desteklendiğini dile getiren Güzeldere, önceki organizasyonlar sayesinde yerelden ulusala açılan markaların bulunduğunu ifade etti.

Güzeldere, özellikle gıda dışındaki ürünlerde yerel markalar dışındaki şirketlerin ciddi ağırlığının bulunduğunu kaydederek, gıdada olduğu gibi o alanlarda da oranı yükseltmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle