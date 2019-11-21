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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
21.11.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

İstanbul'daki önemli metro hattı inşaatı yeniden başlıyor

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İstanbul'daki önemli metro hattı inşaatı yeniden başlıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı’nda çalışmalara başlanması için talimat verdi. 10,9 km’lik 8 istasyonlu hatta, 26 Kasım’da düzenlenecek törenle kazı çalışmasını yapacak TBM tekrar tünele indirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu Yakası’ndaki karayolu trafiğini rahatlatacak ve her iki yaka arasındaki araçlı geçişlerini düşürecek, yarım kalmış bir projeye yeniden start veriyor. Yapımı yaklaşık 2 yıldır durdurulan Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı’nda çalışmalara yeniden başlanıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla 26 Kasım 2019 Salı günü 11.00’de Sancaktepe Abdurrahman Gazi Metro İstasyonu inşaat alanında düzenlenecek törenle, kazı çalışmasını yapacak TBM tekrar tünele indirilecek. Tüneller ve 6 istasyonun peronları TBM (NATM tünel yöntemi) ile kazılacak. Bilet holleri aç-kapa olarak yapılacak. 2 istasyonun peron ve bilet holü ise komple aç-kapa yöntemi ile yapılacak.

Üsküdar – Ümraniye - Çekmeköy Metro Hattı’nın devam niteliğindeki Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı, sırası ile Meclis Mahallesi, Sarıgazi (entegrasyon istasyonu), Şehir Hastanesi, Abdurrahmangazi, Samandıra, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli İstasyonlarından geçerek Sultanbeyli TEM yolu kenarında son bulacak.

10,9 km’lik 8 istasyonlu hatta, yolculuk süresi 16 dakika sürecek ve saatte tek yönde 65 bin yolcu taşınabilecek. Son teknolojiyle inşa edilen ve Tam Otomatik Sürücüsüz Metro olarak hizmet verecek hattın istasyonlarında, tam boy peron ayırıcı kapılar kullanılacak. Samandıra İstasyonu’nda sürücülerin park ederek metro ile yolculuğuna devam edebilmesi için 336 araç kapasiteli tam otomatik mekanik otopark yapılacak.

Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı için Ekim 2019’da yapılan anlaşma ile Deutsche Bank’tan kredi sağlandı. Hattın 2022 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.

YOLCULUK SÜRELERİ

-Çekmeköy – Sultanbeyli 16 dk
-Sarıgazi – Üsküdar 28 dk
-Sarıgazi – Yenidoğan 7 dk
-Sancaktepe – Levent 55,5 dk
-Sultanbeyli – Taksim 57,5 dk
-Sancaktepe – Mecidiyeköy 55 dk
-Sultanbeyli – Yenikapı 50 dk
-Sultanbeyli – Göztepe 42 dk

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