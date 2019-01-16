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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.01.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

İstanbul'daki köprülerden geçecek araçlara videolu rota

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İstanbul'daki köprülerden geçecek araçlara videolu rota

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan videoda, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden hangi araçların geçeceği anlatıldı - Köprülerden geçecek araçların hem bilgilerine hem de görüntülere yer verilen video, Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmaya başlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçecek araçlara ilişkin bilgileri içeren video hazırlandı.

Bakanlık tarafından hazırlanan yaklaşık 1,5 dakikalık videoda, bu yıl İstanbul'daki köprü geçişlerine ilişkin düzenleme yapıldığı anımsatıldı. Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden binek tipi birinci sınıf araçlarla tüm servis ve toplu taşıma araçları geçebilecek. Söz konusu köprüden, aks aralığı 3 metre 20 santimin altındaki kamyonet, panelvan ve van türü araçlar geçemeyecek.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden de aks aralığı 3 metre 20 santimin altında olan kamyonet, panelvan ve van tipi araçlar dahil, birinci sınıf araçlarla geçiş yapılabilecek. Aynı zamanda ikinci sınıf araç olup, ruhsatında kamyonet, otomobil ve karavan yazan araçlarla servis ve toplu taşıma araçları bu köprüyü kullanabilecek.

İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf araç olup ruhsatında kamyon, otobüs, tır ve çekici yazan araçlar ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak, yollarına devam edebilecek. Aynı zamanda, servis ve toplu taşıma araçları da bu köprüyü kullanabilecek. Video, Bakanlığın sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

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