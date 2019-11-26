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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.11.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

İstanbul'daki "Helal Expo" için geri sayım

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İstanbul'daki "Helal Expo" için geri sayım

"Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2019" ile "7'nci İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo" organizasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 28 Kasım-1 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İslami Ticaret Geliştirme Merkezi (ICDT) ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğiyle düzenlenen "Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2019" ile "7'nci İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo" etkinliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde cuma günü başlayacak ve birçok sektörden uluslararası firmaları buluşturacak.

AA muhabirinin Helal Akreditasyon Kurumundan (HAK) aldığı bilgiye göre, İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe 80'i aşkın ülkeden üst düzey kurum ve kuruluş yetkilileri, bilim insanları ve iş dünyası temsilcileri katılacak.

Başta gıda olmak üzere finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine, İslami yaşam ve moda gibi birçok sektörden 250'nin üzerinde uluslararası firmanın katılımı beklenen Helal Expo, dünyanın en büyük ve etkili helal fuarı olma özelliğini taşıyor.

"Tüm Nesiller İçin Helal: Ailenin ve Gençliğin Önemi" temalı zirve de çeşitli ülkelerden gelen akademisyenlerin yanı sıra kamu ve özel sektörden alanının uzmanı isimlerin katılımıyla yapılacak. Paneller serisiyle helal belgelendirme kalite altyapısı, İslami bankacılık ve finans, helal gıda gibi konu başlıklarındaki son gelişmeler masaya yatırılacak, küresel çözüm önerileri ele alınacak.

HAK DA KATILACAK

Yurt içinde ve dışında helal belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonuyla "Helal" belgeli ürün ve hizmet ihracatının artması, bu belgelerin karşılıklı tanınması için gerekli sistemin oluşturulması ve Türkiye'nin helal ticaretinde merkez ve lider konuma yükselmesi amacıyla kurulan Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu HAK da 28 Kasım-1 Aralık'taki 7'nci İİT Helal Expo 2019 fuarına katılmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde yapılacak fuarda stant açacak kurum, faaliyetlerini tanıtacak.

İslami hassasiyetlere uygunluğu ön plana alan mal ve hizmet piyasasının yanı sıra finans piyasasını da kapsayan helal ekonomisinin toplam büyüklüğü 4 trilyon doların üzerine çıktı. Bu mal ve hizmetlerin belgelendirilmesine ilişkin pazarın da 6 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Bu büyük pazar pek çok ülkenin ilgisini çekerken helal kalite altyapıları arasındaki farklılıklar, ticaretin önünde teknik engel olarak ortaya çıkıyor ve farklı piyasalara satılacak aynı ürün için farklı helal belgeleri almak gerekebiliyor.

Söz konusu sorunların çözülerek küresel düzeyde ortak bir dil oluşturulabilmesi ve Türkiye'nin bu pazardan hak ettiği payı almasını amaçlayan HAK, helal sertifika düzenleyen belgelendirme kuruluşlarına yetki verip denetlemek, onlara gerekli izinleri sağlayarak dünyada bilinirliği, güvenilirliği olan ve tüketiciler nezdinde farkındalığı yüksek bir yapı kurma iddiasıyla yola çıkmıştı.

HAK ELEKTRONİK ORTAMDA DA BAŞVURU ALACAK

Kendisi ürün veya hizmetler için "Helal Sertifikası" düzenlemeyen HAK, gelecek haftalarda yapacağı denetimlerle ilk akreditasyonu verecek. İç pazarın yanı sıra Avustralya'dan Özbekistan'a, Pakistan'dan Tayvan'a kadar birçok ülke Helal Akreditasyon Kurumuna taleplerini ulaştırdı.

Halihazırda kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gibi birincil mevzuatları hazır olan kurumun faaliyetlerine başlayabilmesi için gerekli yönetmeliklerle rehber ve kılavuz gibi ikincil mevzuatlar da yayımlandı. Yurt içinden ve dışından akreditasyon başvurularını almaya başlayan HAK, gelecek günlerde elektronik ortamda da başvuruları kabul edecek. Böylelikle başvuruyla başlayan süreçlerin elektronik olarak takip edilebilmesi sağlanarak, şeffaf ve objektif bir yönetişim hedefleniyor.

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