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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.06.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

İstanbul'daki havalimanları, baharda 25 milyon yolcu ağırladı

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İstanbul'daki havalimanları, baharda 25 milyon yolcu ağırladı

Bu yılın mart, nisan ve mayıs aylarında, İstanbul'daki tüm havalimanlarından 168 bin 540 sefer düzenlendi. İlkbaharda, İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından icra edilen seferlerle 24 milyon 434 bin 30 yolcu geliş-gidiş yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, büyük taşınmanın ardından 6 Nisan'dan sonra ticari seferlere kapanan, sadece kargo ve özel uçuşların icra edildiği Atatürk Havalimanı'nı, mart, nisan ve mayısı kapsayan üç aylık dönemde 6 milyon 228 bin 503 yolcu kullandı. 
Bu dönemde 1 milyon 572 bin 215 iç hat, 4 milyon 656 bin 288 dış hat yolcusu havalimanından düzenlenen seferlerle seyahat etti. 

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bahar döneminde büyük yolcu artışı oldu. Bu dönemde, iç hatlar seferlerini 5 milyon 187 bin 969 yolcu kullanırken, dış hat uçuşlarıyla seyahat edenlerin sayısı 3 milyon 261 bin 549 olarak hesaplandı. 

Toplamda 8 milyon 449 bin 518 yolcu, ilkbaharda bu havalimanından hizmet aldı. 

Nisandaki büyük taşınmanın ardından tam kapasite hizmet vermeye başlayan, işletmeciliğini İGA'nın üstlendiği İstanbul Havalimanı, baharda 9 milyon 756 bin 9 yolcuyu ağırladı. 

Baharda, yolcuların 2 milyon 387 bin 101'i iç hatları, 7 milyon 368 bin 908'i dış hatlar seferlerini kullandı. Böylece, Türk sivil havacılığının merkezi konumundaki İstanbul'daki tüm havalimanlarından, üç aylık bahar döneminde 24 milyon 434 bin 30 yolcu geliş-gidiş yaptı. 

63 BİN 988 UÇUŞ İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 

Atatürk Havalimanı'nda bahar döneminde toplam 48 bin 273 geliş-gidiş seferi düzenlendi. Bunların 13 bin 325'i iç hat, 34 bin 948'i ise dış hat seferleri olarak icra edildi. 
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, mart, nisan ve mayısta iç hatta 32 bin 709 uçuş yapıldı. Dış hatta 23 bin 570 sefer icra edilen havalimanı baharda toplam 56 bin 279 uçuşa ev sahipliği yaptı. 

İstanbul Havalimanı, açıldığından bu yana en yoğun günlerini bahar döneminde yaşadı. 
Bu havalimanından üç aylık dönemde 16 bin 303 iç hat, 47 bin 685'i dış hat olmak üzere toplam 63 bin 988 sefer gerçekleştirildi. 

Böylece, İstanbul'daki tüm havalimanlarından baharda 62 bin 337'si iç hat, 106 bin 203'ü dış hat olmak üzere 168 bin 540 sefer düzenlendi. 

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