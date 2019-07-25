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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
25.07.2019 - 16:58, Son Güncelleme:

İstanbul’daki dolu felaketinde hasar gören araçlar için son 2 gün

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İstanbul’daki dolu felaketinde hasar gören araçlar için son 2 gün

2 yıl önce İstanbul'da etkili olan dolu yağışında hasar alan araçlar için hasar tespit süresi 2 gün sonra sona erecek.

İstanbul’da 27 Temmuz 2017'de etkili olan dolu yağışı sırasında hasar gören kaskolu araçların zararlarının tazmini için zaman aşımı süresi 2 gün sonra doluyor. Tüketici dernekleri yöneticileri ve sigorta acentesi sahipleri, söz konusu yağışlarda araçlarında hasar oluşan ve o dönem hasar tespiti yaptırdığı halde başvuru yapmayan vatandaşları, kalan 2 gün içinde başvuru yapmaları konusunda uyardı.

İstanbul'da 27 Temmuz 2017’de etkili olan dolu yağışı nedeniyle il genelinde bulunan yaklaşık 150 bin araç hasar gördü. Sigorta acenteleri ve araç servisleri yağış sonrası oluşan hasarları onarma konusunda yetersiz kaldı. Kaskolu araçlar için normalde 5 gün olan başvuru süreci yaşanan yoğunluk ve mağduriyet nedeniyle 27 Temmuz 2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Söz konusu tarihin tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını ifade eden Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, "Normalde kasko poliçelerinde hasar bildirim sürüleri 5 gündür. Fakat o dönemin doğal afet olması nedeniyle birçok sigorta şirketince, 3 yıl içinde başvuru yapılabileceği konusunda kamuoyunda duyurular yapıldı. Sigorta şirketleri kendi müşterilerine kasko poliçeleri devam ediyorsa, kayıtları devam ediyorsa 2 yıl içinde dosya açtırmaya izin veriyorlar. O yüzden sürenin bitmesine kısa bir süre kala, şayet tüketicinin araçları doluda zarar görmüşse ve o dönem hasar tespiti yaptırmışsa hemen sigorta şirketi ile görüşerek dosyalarını açtırmaları gerekir." dedi.

ÇOK CİDDİ BİR YOĞUNLUK YAŞANMIŞTI

Koçal, "Şayet dosya açtırmış ve aradan geçen zamanda dosya sonuçlanmamışsa bu mükellefler de sigorta tahkim kuruluna kısa sürede müracaat ederek, tahkim kurulunda dosyanın sonuçlanmasını talep edebilirler. Çünkü bize gelen şikayetlerde talep olduğu halde halen dosyanın açılmadığı yönünde ihbarlar alıyoruz. O dönemde çok yoğun bir şikayet gelmişti. Çünkü ilk etapta 5 gün ile sınırlanmıştı. Hasar tespit söz konusu, tutanaklar tutulamadı. Çünkü ciddi bir yoğunluk yaşanmıştı. Daha sonra sigorta şirketlerinin dosya açtırma sürelerini serbest bıraktıktan sonra şikayetler azaldı. Herkes bu doğrultuda taleplerini açtırdılar. Açtırmayanlar da varsa, o dönem ki tutanak ve evrakları ile birlikte kaska şirketlerine başvuru yapabilirler." ifadelerini kullandı.

SİGORTA POLİÇELERİNİ MUTLAKA OKUMALILAR

Vatandaşların mağdur olmaması için yasal süreyi geciktirmeden yapmaları gerektiğini ifade eden TÜKODER Başkanı Koçal, "Bu konularda mutlaka hasarın olduğu zamanda gerekli işlemleri yaptırarak dosyalarını açtırmaları kendi menfaatleridir, sigorta poliçelerini mutlaka okumalılar, çünkü hasar gördüklerinde talepleri ortadan kaldıracak bazı maddeler de oluyor. Süreler çok önemli, özellikle bu sürelere uymaları gerekir." diye konuştu.

HASAR O KADAR ÇOK OLDU Kİ SERVİSLER ÇOĞU ZAMAN HASARLI ARAÇLARI KABUL EDEMEDİLER

Sigorta acentesi sahibi Tülay Köse Polat ise, 27 Temmuz 2017'de binlerce aracın hasar gördüğünden dolayı işlerin çok yoğun olduğunu belirterek, "Bizim için o gün çok yoğundu. Birçok müşterimiz dolu aracındaki dolu hasar nedeniyle başvuru yaptı. Onları sigorta şirketleri ile görüşerek yönlendirdik ama yoğunluk nedeniyle birkaç ay sonra araçların onarılma süreleri uzatıldı. Hasar o kadar çok oldu ki servisler çoğu zaman kabul edemediler veya 6 ay sonrasına tamir randevusunu uzatabilmişti." şeklinde konuştu.

SON 2 GÜNDE BAŞVURULAR BEKLİYORUZ

Polat, "Son 2 günde söz konusu dolu yağışıyla ilgili hasarlar içinde sigorta acentelerine başvuru yapabileceklerine belirterek, Son 6 ay öncesine kadar başvurular devam ediyordu. 6 ayda bu başvurular çok çok azalmaya başladı. Ama son 2 günde de bu başvuruları bekliyoruz ifadelerini kullandı. 
Sürenin dolmasının ardından hasarın sigorta şirketi tarafından karşılanmayacağını ifade eden Polat, Biz halen mağdur olan vatandaşların son 2 günde sigorta acenteleri ile görüşüp dosya açtırmalarını ve bu konuda bizlerden yardım almalarını talep ediyoruz" dedi.

Kastamonu’da dolu yağışı
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