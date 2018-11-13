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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
13.11.2018 - 15:03, Son Güncelleme:

İstanbul'daki dev otopark satılıyor

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İstanbul'daki dev otopark satılıyor

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nin yanındaki 5 katlı dev otoparkın 30 yıllık işletme hakkı satılıyor. Günlük 3 bin araç giriş çıkış kapasitesine sahip otoparka bağlı butik bir AVM, avukat odaları ve cafeler de bulunuyor.

GAZETELERE verilen ilanlar ile satışa konu olan “Park Çağlayan” isimli otopark 5 katlı. Her katı 10 bin metrekare olan otoparkın toplam kapalı alanı 50 bin metrekare. Otopark 748 araç kapasiteli. Ancak gün içi giriş çıkış araç kapasitesi ise günlük 3 bin araç olarak açıklandı.

İstanbuldaki dev otopark satılıyor

Butik bir AVM ve toplantı odaları ve cafelerin de bünyesinde olduğu otopark için “Türkiye’nin en modern otoparkı satılıktır” denildi.

Park Çağlayan’ın bağlı olduğu Merkezi Otopark İşletmeleri Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eray Kapıcıoğlu, “Biz araziyi İBB’den 30 yıllığına kiraladık. İnşaatı kendimiz yaptık. 35 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu oldu. 5 katlı modern bir tesis burası. İçinde avukat odaları da var” dedi.

Kapıcıoğlu, satma nedenlerine ilişkin ise “Piyasa koşulları belli. Bazı varlıklarımızı satmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

İstanbuldaki dev otopark satılıyor


Söz konusu otoparkın bulunduğu arazinin mülkiyeti İBB’ye bağlı olduğu için, alan firma 30 yıllık işletme hakkına sahip olacak. 

 

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