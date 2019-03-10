İstanbul'daki dev arazi yeniden satışa çıkarıldı!

E-5 ve TEM bağlantı yoluna cepheli dev arazide yerleşik, 7 yıl önce iflas eden ve geçtiğimiz yılda bina ve arazisinin satışına ilişkin yapılan ihalede alıcısı çıkmayınca satışı düşen Uzel, traktör üretiminde Türk sanayisinin en köklü ve en büyük kuruluşlarından biri olarak gösteriliyordu. İstanbul Rami’de bulunan 93 bin 547 metrekarelik alanda, 150 yıl önce fayton üretim atölyesi olarak kurulan ve 1937 yılında makine ve traktör fabrikası olarak faaliyete geçen Uzel Makine Traktör'ün binası, arazisi, makine ve teçhizatları yeniden açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı. İstanbul 1.İflas Dairesi taşınmazın açık artırma ilanında satışa çıkarılanların değeri 446 milyon 139 bin 553 TL olarak gösterildi.

ARSA DEĞERİ 415 MİLYON 631 BİN TL OLARAK GÖSTERİLDİ

Gösterilen değer içinde arsa değerlerin toplamı 415 milyon 631 bin 600 TL, taşınmazlar üzerindeki yapının değerinin 14 milyon 975 bin 403 TL, makine ve teçhizatın değeri 15 milyon 150 bin 550 TL, elektrik değerinin ise 382 bin TL olduğu bilgisine yer verildi. Birinci satış günü 15 Nisan 2019 günü saat 14:00-14:10 arası, ikinci satış günü ise 15 Mayıs 2019 saat 14:00-14:10 olarak belirlendi. Satış yeri ise İstanbul Adalet Sarayı 1.İflas Müdürlüğü B Blok 2.Kat Şişli İstanbul adresi gösterildi. Birinci artırmanın 20 gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr elektronik ortamında teklif verilebileceği ilanda belirtildi.

FAZLA BEDELLE ALICI ÇIKMAZSA SATIŞ TALEBİ YİNE DÜŞECEK

Artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecek. Bu artırmada da malın tahmin değerinin yüzde 50’sini rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olacağı ve böylece de fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşeceği de kaydedildi. Artırmaya iştirak edecekler tahmin edilen değerin yüzde 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri de isteniyor.

382 BİN TL’LİK ELEKTRİK AKSAMI ÇALINMIŞ

Satış ilanında fabrika binasında birkaç kez hırsızlık olayının yaşandığı, yapılan tespitlerde ise hırsızlar tarafından fabrika elektrik aksamına zarar verildiği, bakır kabloların çalındığı, makinaların bağlantı kablolarının kesildiği, fabrikanın yönetim binasında yangın çıkartıldığı ve kesinleşen bilirkişi raporuna göre 382 bin TL çalınan elektrik aksamı bulunduğu bilgisine de yer verildi.

AÇIK ARTIRMA İLANINDA NELERİN SATIŞA ÇIKARILDIĞI DETAYLARI İLE BELİRTİLDİ

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi ve önemli özellikleri ise ilanda şöyle belirtildi;



“Taşınmazın özellikleri: tapu kaydına göre İstanbul ili Bayrampaşa ilçesi, Topçular Mahallesi Maltepe’ye giden yol mevkii 434 ada, 224 parselde kayıtlı 5 bin 47 m2 tarla vasıflı taşınmazın tamamı, Edirnekapı-Rami Şosesi Mevkii 162 ada 16 parselde kayıtlı 13 bin 928 m2 kargir fabrika vasıflı taşınmazın tamamı.Eyüp ilçesi Topçular Mahallesi Edirnekapı-Rami Şosesi Mevkii 162 ada, 30 parselde kayıtlı 20 bin 274 m2 bahçeli kargir fabrika binası, ve müştemilatı vasıflı taşınmazın tamamı. Eyüp İlçesi Topçular Mahallesi Edirnekapı-Rami Şosesi Mevkii 162 ada 45 parselde kayıtlı 54 bin 298 m2 içinde depolar bulunan çelik konstrüksiyon ve betonerme kargir 3 bina ve arsa vasıflı tamamından müteşekkil traktör fabrikası”







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