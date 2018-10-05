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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
05.10.2018 - 16:32, Son Güncelleme:

İstanbul'daki dev arazi satışında flaş gelişme

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
İstanbul'daki dev arazi satışında flaş gelişme

İstanbul Rami’de 93.5 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Uzel Makine Traktör Fabrikası’nın bina ve arazisinin satışı için yapılan ihaleye alıcı çıkmadı.

İstanbul 1. İflas Müdürlüğü’nde gerçekleşen ihaleye müşteri çıkmayınca ikinci ihalenin aynı şartlarda bedelinin yüzde 50’si oranında 223 milyon lira üzerinden 7 Kasım 2018 tarihinde yapılacağı öğrenildi.

E-5 ve TEM bağlantı yoluna cephesi bulunan dev arazide 6 yıl önce iflas eden ve daha önce düzenlenen satış ihalesi iptal olan Uzel traktörleri üretiliyordu. Uzel ailesinde patlak veren miras kavgasından ardından işleri düzelmeyen Uzel Makine Traktör’ün  binası ve arazisi 446 milyon 139 bin 553 lira muhammen bedelle yeniden satışı bir süre önce ilanla duyurulmuştu.

İstanbul 1 İflas Müdürlüğü’nde muhammen bedelin yüzde 50’si üzerinden açık artırma yoluyla satışa çıkarıldığı bilgisi yer almıştı. Ancak bugün gerçekleşen ilk ihaleye hiçbir müşteri çıkmadı. Kimsenin ihaleye katılmadığı görüldü. Bunun üzerine 1. İflas Müdürlüğü, ikinci ihalenin yine aynı şartlarla 7 Kasım 2018’de saat 14.00’da yapılmasına karar verdi. Mahkeme 6 yıl önce Uzel Makine’de iflas kararı vermiş, ardından tasfiye süreci başlamıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (05.10.2018)
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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