İstanbul'daki dev arazi satışında flaş gelişme
İstanbul Rami’de 93.5 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Uzel Makine Traktör Fabrikası’nın bina ve arazisinin satışı için yapılan ihaleye alıcı çıkmadı.
İstanbul 1. İflas Müdürlüğü’nde gerçekleşen ihaleye müşteri çıkmayınca ikinci ihalenin aynı şartlarda bedelinin yüzde 50’si oranında 223 milyon lira üzerinden 7 Kasım 2018 tarihinde yapılacağı öğrenildi.
E-5 ve TEM bağlantı yoluna cephesi bulunan dev arazide 6 yıl önce iflas eden ve daha önce düzenlenen satış ihalesi iptal olan Uzel traktörleri üretiliyordu. Uzel ailesinde patlak veren miras kavgasından ardından işleri düzelmeyen Uzel Makine Traktör’ün binası ve arazisi 446 milyon 139 bin 553 lira muhammen bedelle yeniden satışı bir süre önce ilanla duyurulmuştu.
İstanbul 1 İflas Müdürlüğü’nde muhammen bedelin yüzde 50’si üzerinden açık artırma yoluyla satışa çıkarıldığı bilgisi yer almıştı. Ancak bugün gerçekleşen ilk ihaleye hiçbir müşteri çıkmadı. Kimsenin ihaleye katılmadığı görüldü. Bunun üzerine 1. İflas Müdürlüğü, ikinci ihalenin yine aynı şartlarla 7 Kasım 2018’de saat 14.00’da yapılmasına karar verdi. Mahkeme 6 yıl önce Uzel Makine’de iflas kararı vermiş, ardından tasfiye süreci başlamıştı.
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