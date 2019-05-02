İstanbul'da zam şampiyonu Nisan'da havuç oldu
İTO verilerine göre, İstanbul'da Nisan ayında zam şampiyonu havuç olurken, fiyatı en fazla düşen ürün patlıcan oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2019 Nisan ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 135’nin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 80 ürünün fiyatı ise değişmedi.
NİSAN AYINDA HAVUÇ FİYATI YÜZDE 34,93 ARTTI
Nisan ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan havuç yüzde 34,93 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 34,26 ile limon, yüzde 31,67 ile domates, yüzde 31,44 ile soğan, yüzde 25.01 ile patates ve 19.59 ile giyim grubundan erkek pantolonu oldu.
2019 NİSAN AYINDA PATLICAN YÜZDE 41,10 UCUZLADI
2019 Nisan ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan patlıcan yüzde 41,10 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 38,87 ile bezelye, yüzde 32,24 ile taze fasulye, yüzde 29.63 ile salatalık, yüzde 24,00 ile yeşil soğan ve yüzde 21,56 ile kabak oldu.
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