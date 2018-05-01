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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
01.05.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

İstanbul’da taksi sorununa çözüm için yol haritası

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İstanbul’da taksi sorununa çözüm için yol haritası

İstanbul’da uzun süredir çeşitli yönleri ile gündeme gelen ‘ticari taksi’ler ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapıldı. Var olan sorunlardan çözüm önerilerine değin bir dizi tespitin yer aldığı taslak rapor Cumhurbaşkanlığı’na sunuldu.

Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş ve Başkan Yardımıcıs Davut Genç’in imzasını taşıyan raporda, şehir içi taksilerin durumu ile havalimanlarında faaliyet gösteren taksilerin durumu ve çözüm önerileri ayrı ayrı ele alındı. Ticari taksilerde hizmet kalitesinin artırılması amaçlanan 20 Mart tarihli taslak raporun bir dizi kuruma da gönderildiği kaydedildi.

İstanbul’da taksi sorununa çözüm için yol haritası


YEVMİYE SİSTEMİ KALDIRILMALI
Havalimanlarında verilen ticari taksi hizmeti için yapılan öneride özetle "İstanbul Büyükşehir Belediyesi plaka ihalesi yapmamalı. Artırılacak plakalar için İBB kural koymalı. Arttırılacak plakalar bu mesleği yapanlara kiraya verilmeli. Yevmiye sistemi kaldırılmalı. Tüm araç şoförlerinin maaşlı çalışması zorunlu kılınmalı. Havalimanlarına, mülkiyeti Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Büyükşehir Belediyesi tahsisi edilmeli. Makul bir kira karşılığı, havaalanlarında çalışan ticari taksilerin yüzde 30'u D, yüzde 70'i E segmentinde olmalı"

RENKLERİ FARKLI OLMALI
Önerinin devamında, "Her araçta 2 şoför çalışmalı ve yalnızca havalimanı yolcularını taşımalı. Havalimanı taksilerinin rengi farklı olmalı" denildi.

İstanbul’da taksi sorununa çözüm için yol haritası


TAKSİ DURAK TAŞIT BELGESİ VERİLSİN
Şehir içi ticari taksilere yönelik tespit ve önerilere ilişkin ise öncelikle, İBB bünyesinde, işletmelerin kontrolü için bir birim oluşturulması gerektiği kaydedildi. Hazırlanan taslakta ayrıca "İBB tarafından, her durağa, taksi durak taşıt belgesi verilmeli. Durağa bağlı araçlar ve araçlarda çalışan şoförler kayıtlı olmalı. Her durakta çağrı merkezi zorunlu kılınmalı. Gerekli olan duraklara yabancı dil desteği verilmeli. İBB sistemi tüm ticari taksilere takılmamalı. Tüm duraklar çağrı merkezine entegre edilmeli. Her durak kendi içinde disiplin kurulu oluşturulmalı; gelen şikayetler burada değerlendirilmeli" denildi.

ÇALIŞANLAR, DURAĞI YÖNETMELİ
Taksi duraklarında çalışan şoförlerin özlük dosyaları olmalı denilen taslakta şöyle denildi "Şahıs durakları iptal edilmeli. Durak çalışanları tarafından durak yönetimi oluşmalı. Bir durak yönetimi birden fazla durağın işletmesini yapmamalı. Her taksi durağında toplanan durak ücretleri ile alakalı yazar kasa zorunluluğu getirilmeli. Taksi şoförlüğü yapmak isteyenlere, İBB tarafından sertifika alma zorunluluğu getirilmeli."

İstanbul’da taksi sorununa çözüm için yol haritası

SAWKOOP Başkanı Ahmet Çavuş, yevmiye sisteminin kaldırılmasının sorunun çözümüne hizmet edeceğini kaydetti. 
PLAKA TOPLAMAYA SINIR KONULSUN
Taslak metninde ayrıca "Taksi plaka sahibi ile taksicilik mesleğini yapanlar aynı kişiler olmalı. 'Taksi Center' adı altında plaka toplayanlara bir sayı koyarak belirli bir sayıda plaka üzerine çıkmamalı" denildi.

64 BİN 588 DAVA VAR
Taslakta, mahkemelerde, taksicileri ilgilendiren 64 bin 588 davanın olduğu kaydedilerek, "Bu davaların çoğunu adi olaylar oluşturuyor. Bu olaylar, minimize edilerek adalet sistemimiz üzerinde dava yükü azaltılacaktır" denildi.

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