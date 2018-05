İstanbul’da taksi sorununa çözüm için yol haritası

Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş ve Başkan Yardımıcıs Davut Genç’in imzasını taşıyan raporda, şehir içi taksilerin durumu ile havalimanlarında faaliyet gösteren taksilerin durumu ve çözüm önerileri ayrı ayrı ele alındı. Ticari taksilerde hizmet kalitesinin artırılması amaçlanan 20 Mart tarihli taslak raporun bir dizi kuruma da gönderildiği kaydedildi.







YEVMİYE SİSTEMİ KALDIRILMALI

Havalimanlarında verilen ticari taksi hizmeti için yapılan öneride özetle "İstanbul Büyükşehir Belediyesi plaka ihalesi yapmamalı. Artırılacak plakalar için İBB kural koymalı. Arttırılacak plakalar bu mesleği yapanlara kiraya verilmeli. Yevmiye sistemi kaldırılmalı. Tüm araç şoförlerinin maaşlı çalışması zorunlu kılınmalı. Havalimanlarına, mülkiyeti Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Büyükşehir Belediyesi tahsisi edilmeli. Makul bir kira karşılığı, havaalanlarında çalışan ticari taksilerin yüzde 30'u D, yüzde 70'i E segmentinde olmalı"

RENKLERİ FARKLI OLMALI

Önerinin devamında, "Her araçta 2 şoför çalışmalı ve yalnızca havalimanı yolcularını taşımalı. Havalimanı taksilerinin rengi farklı olmalı" denildi.





TAKSİ DURAK TAŞIT BELGESİ VERİLSİN

Şehir içi ticari taksilere yönelik tespit ve önerilere ilişkin ise öncelikle, İBB bünyesinde, işletmelerin kontrolü için bir birim oluşturulması gerektiği kaydedildi. Hazırlanan taslakta ayrıca "İBB tarafından, her durağa, taksi durak taşıt belgesi verilmeli. Durağa bağlı araçlar ve araçlarda çalışan şoförler kayıtlı olmalı. Her durakta çağrı merkezi zorunlu kılınmalı. Gerekli olan duraklara yabancı dil desteği verilmeli. İBB sistemi tüm ticari taksilere takılmamalı. Tüm duraklar çağrı merkezine entegre edilmeli. Her durak kendi içinde disiplin kurulu oluşturulmalı; gelen şikayetler burada değerlendirilmeli" denildi.

ÇALIŞANLAR, DURAĞI YÖNETMELİ

Taksi duraklarında çalışan şoförlerin özlük dosyaları olmalı denilen taslakta şöyle denildi "Şahıs durakları iptal edilmeli. Durak çalışanları tarafından durak yönetimi oluşmalı. Bir durak yönetimi birden fazla durağın işletmesini yapmamalı. Her taksi durağında toplanan durak ücretleri ile alakalı yazar kasa zorunluluğu getirilmeli. Taksi şoförlüğü yapmak isteyenlere, İBB tarafından sertifika alma zorunluluğu getirilmeli."



SAWKOOP Başkanı Ahmet Çavuş, yevmiye sisteminin kaldırılmasının sorunun çözümüne hizmet edeceğini kaydetti.

PLAKA TOPLAMAYA SINIR KONULSUN

Taslak metninde ayrıca "Taksi plaka sahibi ile taksicilik mesleğini yapanlar aynı kişiler olmalı. 'Taksi Center' adı altında plaka toplayanlara bir sayı koyarak belirli bir sayıda plaka üzerine çıkmamalı" denildi.

64 BİN 588 DAVA VAR

Taslakta, mahkemelerde, taksicileri ilgilendiren 64 bin 588 davanın olduğu kaydedilerek, "Bu davaların çoğunu adi olaylar oluşturuyor. Bu olaylar, minimize edilerek adalet sistemimiz üzerinde dava yükü azaltılacaktır" denildi.