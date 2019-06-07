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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul’da scooter yarışı

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
İstanbul’da scooter yarışı

Mikro mobilite... Son dönemlerde doğan bir kavram. Dört tekerlekli araçlar yerine elektrikli ve iki tekerlekli araçlarla ulaşım anlamına geliyor. İlk olarak akla bisikletler geliyor. Ancak bu kavramın en büyük temsilcisi elektrikli scooter’lar. Dünyada pek çok startup’ın hayata geçirdiği kiralama modeliyle kullanılmaya başlayan elektrikli scooter’lar, 1-2 yıl içerisinde milyar dolarlık bir ekonomi yaratmaya başladı. Dünyanın dört bir yanındaki yollarda elektrikli scooter’ları görebilmek mümkün. Bu şehirler arasında İstanbul’da yer almaya başlıyor. Yerli girişimcilerin hayata geçirdiği ‘Martı’dan sonra, milyar dolarlık bir dev olan ‘Lime’ ve kısa sürede milyon sürüşe imza atan ‘Flash’ (yeni adıyla Circ) İstanbul’a açılmak için gün sayıyor.

YÖNETİCİ ARIYOR

İSTANBUL’u gözüne kestiren yabancı elektrikli scooter startup’larından bir diğeri ‘Flash’ oldu. Birkaç gün önce ‘Flash’ markasını ‘Circ’ ile değiştireceğini duyuran şirket, bu kapsamda yeni şehirlere açılacak. Ve bu şehirler arasında İstanbul da var. Circ, İstanbul için operasyonlardan sorumlu bir yönetici arıyor. Almanya Berlin merkezli olan Circ, özellikle Avrupa ülkelerinde hızlı büyümesiyle iddiasını ortaya koymaya başladı. Circ’ün elektrikli scooter’ları şu anda Fransa, Portekiz, İsviçre, Belçika, İspanya ve Avusturya olmak üzere 6 ülkede kullanılabiliyor. Toplamda 14 şehirde aktif durumda. Yaklaşık 4.5 ay önce kurulan şirket, kısa bir sürede 1 milyon sürüşe ulaşmayı başardı.

UYGULAMA HAZIR

TÜRKİYE konusunda hevesli olan şirketlerin başında ‘Lime’ geliyor. 2019’da Paris’te ilk kez test ettiğimiz Lime, uygulamasını Türkçe yaparak Türkiye’ye giriş sinyalini verdi. Bunun üzerine geçen aylarda İstanbul’da operasyon yöneticisi için ilan vermesi Lime’ın Türkiye planlarını kesinleştirdi. Lime elektrikli scooter kiralama üzerine odaklanan startuplardan. 2017’de Silikon Vadisi’nde kuruldu. Yatırımlarını hızlıca aldı. Bugüne kadar toplamda 765 milyon dolar yatırım alan şirketin değerlemesi ise 2.4 milyar dolara kadar çıktı. Şu anda 23 ülkede 143 şehirde hizmet veriyor.

‘MARTI’ UÇUYOR

ELEKTRİKLİ scooter kiralama modelini İstanbullulara sunan ilk startup ‘Martı’ oldu. Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem tarafından kurulan Martı, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Kadıköy Bağdat Caddesi dahil olmak üzere Sahilyolu ile E-5 arasında hizmet veriyor. Çok yakında İstanbul’un farklı bölgelerinde hizmet vermesi bekleniyor. Bu bölgeler arasında Bebek ve Yeşilköy sahilyolları bulunuyor. Sunulan scooter’ların yazılımı ve elektronik donanımı Türkiye’de yerli mühendisler tarafından tasarlandı ve üretimi İstanbul’da gerçekleştirildi. Scooter olarak Segway’in ES2 modelleri kullanılıyor. Martı, yolculuğa başlamak için 3 TL ve her dakika için 0.75 TL’lik bir ücretlendirme tarifesine sahip. Ayrıca Martı, 2019 yılı içinde Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve Dubai gibi pazarlara açılmayı hedefliyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

- Akıllı telefonlara bir uygulama indiriliyor.

- Uygulamaya kayıt olunuyor ve kredi kartı bilgileri paylaşılıyor.

- Açılan harita üzerinden yakındaki elektrikli scooter’ın yanına gidiyor.

- Scooter’ın üzerindeki QR kod, açılan kameraya okutuluyor.

- Scooter’ın üzerindeki kilit otomatik olarak açılıyor.

- Sürüş yapıldıktan sonra scooter istenilen bir noktaya bırakılıyor.

- Uygulama üzerinden “Sürüş tamamlandı” butonuna basılıyor.

- Scooter’ın bırakıldığı yerin anlaşılabilmesi için scooter’ın fotoğrafı çekiliyor.

- Ve sürüş tamamlanıyor.

- Binilen dakikaya göre ücret kredi kartından otomatik olarak çekiliyor.

OPERASYONU NASIL İŞLİYOR?

- Şehirlerin farklı noktalarında operasyonel noktalar açılıyor.

- Her sabah elektrikli scooter’lar, belirlenen noktalara bırakılıyor. Örneğin; metro ve vapur gibi merkezi ulaşım noktalarına...

- Her scooter’ın üzerinde bulunan kutu içinde yüksek güvenlikli mobil iletişim ve GPS üniteleri bulunuyor.

- Bu sayede scooter’lar anlık olarak takip ediliyor.

- Çalınma riskine karşı scooter’ların kilitlenme özelliği bulunuyor. Çalındığında ise konumu anlık olarak takip edilebiliyor.

- Şarjı biten scooter’lar, ekipler tarafından toplanarak operasyon merkezine getiriliyor ve şarj ediliyor.

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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