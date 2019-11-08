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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hülya GÜLER
08.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul’da finansın Davos’u

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İstanbul’da finansın Davos’u

TÜRKİYE Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde, İstanbul’da bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde, dönüşüm çağının; insanları, sektörleri ve finansal mimariyi nasıl etkileyeceği konuşulacak.

Yerli ve yabancı çok sayıda ünlü uzman ve liderin konuşmacı olarak katılacağı, ‘Finansın Davos’u olarak nitelenen kongrenin tanıtım gecesine, son bir yılda yaşanan zorlukların ardından ekonomide oluşan olumlu hava damga vurdu. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Alp Keler tanıtım gecesindeki konuşmalarında, Türkiye’ye yönelik güçlenen pozitif algıya dikkat çektiler.

MERKEZ ALGISI

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi için de son derece önemli bir adım olduğunu belirten Finans Ofisi Başkanı Aşan, “Bu kongre ile İstanbul’un bir finans merkezi olduğu algısı güçlenecek. Ayrıca kongrenin zamanlaması da çok iyi çünkü iki hafta önce ABD’de IMF-Dünya Bankası yıllık toplantılarına katıldım. Kiminle konuştuysam Türkiye ile ilgili çok olumlu beklentiler içinde. Beni de şaşırtan çok olumlu görüşmeler oldu. O sebeple önümüzdeki dönem daha pozitif görünüyor. İFM’de de işler planlandığı gibi yolunda gidiyor. 2022’nin başında da ilk sakinler taşınmaya başlayacak” diye konuştu.

BDDK Başkanı Akben ise gecedeki konuşmasında, dünyada ve Türkiye’de birçok finansal zorlukların yaşandığını hatırlatarak, “Biz Türkiye olarak, bu finansal zorlukların önemli bir bölümünü atlattık. Faizlerdeki gerileme, enflasyondaki düşme, global ekonomideki gelişmeler ve uluslararası yatırımcıların ülkemize bakış açısındaki olumlu hava bizleri umutlandırıyor ve geleceği pozitif bakmamızı sağlıyor” dedi.

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