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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.11.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

İstanbul'da Erzurum'u tanıtım günleri başlıyor

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İstanbul'da Erzurum'u tanıtım günleri başlıyor

Erzurum Konfederasyonu (ERKON) tarafından düzenlenen Erzurum tanıtım günleri 14 - 17 Kasım tarihleri arasında İstanbul Maltepe etkinlik alanında yapılacak

Erzurum’u tanıtmak için düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri`nde Erzurum’un geleneksel el sanatları, yemek, halkoyunları, yöresel ürünleri ile sosyal ve kültürel değerleri tanıtılacak. Erzurum Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Macit, 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Maltepe Etkinlik alanında yapacakları Erzurum Tanıtım Günleri için gerekli çalışmaları tamladıklarını, İstanbul`da Türkiye`nin her ilinden insanın yaşadığını Erzurum Tanıtım Günleri`nin adeta bir Türkiye buluşması olacağını açıkladı. Daha şimdiden yoğun bir ilginin olduğunu, her geçen gün ilginin ve heyecanın arttığını ifade etti.

REKOR BİR KATILIM BEKLENİYOR

Erzurum Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa MACİT “İstanbul’da Erzurum’u yaşatmayı hedeflediklerini, gerek İstanbul’daki Erzurum STK’larının gerekse başta Erzurum Valiliğimizin, Erzurum Büyükşehir Belediyemizin ve tüm kurumlarımızın desteklediği Erzurum Konfederasyonu ERKON`un, titiz bir çalışma yürüttüğünü açıklayan Mustafa Macit, Erzurum Tanıtım Günleri`ne rekor bir katılım beklediklerini söyledi.”

ERZURUMLU OLAN OLMAYAN HERKES DAVETLİ

İstanbul`la Erzurum arasında bir köprü kurma maksadıyla kültür ve medeniyetler şehri Erzurum`un kültürel değerlerinin, yöresel ürünlerinin, halk oyunlarının, müziğinin kısacası tüm değerlerinin olacağını ifade eden Macit, Erzurum Tanıtım Günleri‘ne Erzurumlu olan olmayan herkesi ve her kesimi davet ettiklerini açıkladı.

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