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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
13.07.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

İstanbul'da en düşük konut fiyatı Esenyurt'ta

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İstanbul'da en düşük konut fiyatı Esenyurt'ta

Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre İstanbul'da ortalama en düşük konut metrekare fiyatında başı 2 bin 204 ile Esenyurt gelirken, onu 2 bin 312 ile Çatalca, 2 bin 378 ile Sultanbeyli, 2 bin 460 lirayla Silivri takip ediyor.

TUVİMER'İN araştırmasına göre, İstanbul'da ortalama en düşük konut metrekare fiyatında başı 2 bin 204 ile Esenyurt çekerken, onu 2 bin 312 ile Çatalca, 2 bin 378 ile Sultanbeyli, 2 bin 460 lirayla Silivri takip ediyor 39 ilçeden sadece 8'inde metrekare fiyatları 5 bini aşarken, ortalama konut metrekare değerinde en yüksek ilçeler arasında Beşiktaş 11 bin 409 lirayla birinci, Sarıyer 9 bin 879 lirayla ikinci, Bakırköy 7 bin 925 lirayla üçüncü sırada yer alıyor .Tapusor Genel Koordinatörü Ömer Türkoğlu: "İstanbul'da 2017'de konut satış işlemlerinin 3'te biri ortalama metrekare fiyatı düşük olan ilçelerde gerçekleşmiş. Bu yılın ilk 5 ayında İstanbul'da 88 bin 772 konut satılmış. Yine aynı durum söz konusu. En çok konut ortalama metrekare fiyatı düşük olan ilçelerde satılıyor. İstanbul'da trend ucuz konut diyebiliriz."     

En yüksek ortalamada ise ilk sıralarda 11 bin 409 lirayla Beşiktaş, 9 bin 879 lirayla Sarıyer, 7 bin 925 lirayla Bakırköy bulunuyor.     

TUVİMER'in, gayrimenkul sektöründeki nitelikli veri eksikliğini giderebilmek amacıyla geliştirdiği Tapusor.com verilerinden hazırladığı "İstanbul'da ve İlçelerinde Ortalama Konut Metrekare Fiyatları" başlıklı araştırmanın sonuçları yayınlandı.     

Buna göre, İstanbul'da en düşük konut metrekare fiyatlarında başı 2 bin 204 ile Esenyurt çekiyor. Esenyurt'u 2 bin 312 ile Çatalca, 2 bin 378 ile Sultanbeyli ve 2 bin 460 lirayla Silivri takip ederken, beşinci sırada ortalama 2 bin 466 liralık konut metrekare fiyatıyla Arnavutköy bulunuyor.     

En ucuz konutların bulunduğu listede Sultangazi     2 bin 524 lirayla altıncı, Sancaktepe  2 bin 766 lirayla yedinci, Beylikdüzü  2 bin 814 lirayla sekizinci,  Esenler  2 bin 861 lirayla dokuzuncu, Pendik 3 bin 100 lirayla onuncu sırada yer alıyor.     

Gaziosmanpaşa'nın konut metrekare fiyatları ortalama 3 bin 115 lirayken, bu rakam Bağcılar'da 3 bin 157 liraya, Tuzla'da 3 bin 201 liraya, Güngören'de 3 bin 241 liraya, Avcılar'da 3 bin 261 liraya, Büyükçekmece'de 3 bin 275 liraya,  Başakşehir'de 3 bin 317 liraya, Küçükçekmece'de 3 bin 354 liraya, Çekmeköy'de 3 bin 357 liraya yükseliyor.     

 EN YÜKSEK RAKAM BEŞİKTAŞ, SARIYER VE BAKIRKÖY'DE     

Araştırmaya göre, 8 ilçede konutun ortalama metrekare fiyatı 5 binin üzerine çıkarken, rakamın en yüksek olduğu ilçe 11 bin 409 lirayla Beşiktaş.     

Beşiktaş'ı 9 bin 879 lirayla Sarıyer takip ederken, onu 7 bin 925 lirayla Bakırköy, 7 bin 62 lirayla Kadıköy, 6 bin 916 lirayla Adalar, 6 bin 780 lirayla Şişli, 6 bin 527 lirayla Üsküdar, 5 bin 453 lirayla Beykoz izliyor.     Diğer ilçelerde ortalama metrekare fiyatı sırayla Bahçelievler'de 3 bin 375 lira, Bayrampaşa'da 3 bin 518 lira, Maltepe'de 3 bin 614 lira, Ümraniye'de 3 bin 670 lira, Şile'de 3 bin 684 lira, Kartal'da 3 bin 713 lira, Kağıthane'de 3 bin 744 lira, Zeytinburnu'nda 3 bin 801 lira, Fatih'te 4 bin 187 lira, Eyüp'te 4 bin 261 lira, Ataşehir'de 4 bin 406 lira, Beyoğlu'nda 4 bin 972 lira şeklinde.     

"UCUZ İLÇELERDE YÜKSEK SATIŞ ADEDİ GÖRÜYORUZ"     

Tapusor Genel Koordinatörü Ömer Türkoğlu, geçen yıl İstanbul'da 238 bin konut satıldığını belirterek, en çok konut satışı gerçekleştirilen ilk 5 ilçede metrekare değerlerinin ortalamanın altında olduğunu söyledi.     

Türkoğlu, geçen yıl en çok konut satılan ilk 5 ilçenin 39 bin 676 adetle Esenyurt, 11 bin 734 adetle Sancaktepe, 11 bin 467 adetle Beylikdüzü, 10 bin 853 adetle Pendik, 9 bin 812 adetle Başakşehir olarak sıralandığını aktardı.     

Bu 5 ilçede 83 binin üzerinde konut satış işlemi gerçekleştiğini dile getiren Türkoğlu, "Bu durum İstanbul'da 2017 yılı içinde gerçekleşen konut satışlarının yaklaşık olarak 3'te birinin 39 ilçenin sadece 5 tanesinde olduğunu gösteriyor. Bu yılın ilk 5 ayında İstanbul'da 88 bin 772 konut satılmış. Yine aynı durum söz konusu. En çok konut ortalama metrekare fiyatı düşük olan ilçelerde satılıyor. İstanbul'da trend ucuz konut diyebiliriz." dedi.     

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