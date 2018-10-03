İstanbul’da ekmek her yerde 1.25 lira olacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul’da ekmek her yerde 1.25 lira olacak
GeriEkonomi İstanbul’da ekmek her yerde 1.25 lira olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
03.10.2018 - 22:34, Son Güncelleme:

İstanbul’da ekmek her yerde 1.25 lira olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul’da ekmek her yerde 1.25 lira olacak

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’da 1.25 liradan satılan ekmek fiyatında değişiklik olmayacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ve İstanbul Esnaf Odaları Birliği Başkanı Faik Elmas ile birlikte açıklamasında, ekmek fiyatının değişmemesi yönünde karar alındığını kaydetti. İstanbul’da ekmek fiyatlarıyla ilgili olarak hem Esnaf Odaları hem de Ticaret Odası’nın yaptığı toplantılar sonucunda karara varıldığını hatırlatan Şahin, “Öncelikle İstanbul’da 2016’nın başından beri 250 gramlık ekmek, 1.25 TL idi. Bugün de 125 kuruş” diye konuştu. İstanbul’da faaliyet gösteren fırıncıların bazılarının Esnaf Odaları bazılarının ise Ticaret Odası’na kayıtlı olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti: “Esnaf Odası’na kayıtlı olanlar 2016’da belirlenen fiyatlarla satışa devam ediyordu. Ticaret Odamız da Esnaf Odamızla aynı noktada buluştu. 250 gramlık ekmeğin 125 kuruş, 200 gram olanın da 1 lira olması konusunda, uygulama birliğine ulaşmış olduk. Yani İstanbul’da, 200 gram ekmek 1 lira, 250 gram ekmek ise 125 kuruştan satılacak.”

Bu açıklama sonrası başta Şişli olmak üzere ekmeğin 2 aydır 1.5 liraya satıldığı ilçelerde fiyatın yeniden 1.25 liraya düşmesi bekleniyor. Şahin, farklı fiyat uygulayan fırıncılara da ceza verileceğini söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

En kötüyü geride bıraktık

Enflasyonda 15 yılın rekoru

TL'ye dönüşün kuru belli

Ceo çıldırdı!