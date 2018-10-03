İstanbul’da ekmek her yerde 1.25 lira olacak
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’da 1.25 liradan satılan ekmek fiyatında değişiklik olmayacağını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ve İstanbul Esnaf Odaları Birliği Başkanı Faik Elmas ile birlikte açıklamasında, ekmek fiyatının değişmemesi yönünde karar alındığını kaydetti. İstanbul’da ekmek fiyatlarıyla ilgili olarak hem Esnaf Odaları hem de Ticaret Odası’nın yaptığı toplantılar sonucunda karara varıldığını hatırlatan Şahin, “Öncelikle İstanbul’da 2016’nın başından beri 250 gramlık ekmek, 1.25 TL idi. Bugün de 125 kuruş” diye konuştu. İstanbul’da faaliyet gösteren fırıncıların bazılarının Esnaf Odaları bazılarının ise Ticaret Odası’na kayıtlı olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti: “Esnaf Odası’na kayıtlı olanlar 2016’da belirlenen fiyatlarla satışa devam ediyordu. Ticaret Odamız da Esnaf Odamızla aynı noktada buluştu. 250 gramlık ekmeğin 125 kuruş, 200 gram olanın da 1 lira olması konusunda, uygulama birliğine ulaşmış olduk. Yani İstanbul’da, 200 gram ekmek 1 lira, 250 gram ekmek ise 125 kuruştan satılacak.”
Bu açıklama sonrası başta Şişli olmak üzere ekmeğin 2 aydır 1.5 liraya satıldığı ilçelerde fiyatın yeniden 1.25 liraya düşmesi bekleniyor. Şahin, farklı fiyat uygulayan fırıncılara da ceza verileceğini söyledi.
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