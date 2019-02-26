İstanbul'da da başladı! Vatandaşlardan yoğun talep...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında “Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış” hizmetine 34 ilçede 54 farklı noktada devam ediyor. Tanzim satış noktalarında bugün bakliyat satışlarına da başlandı. İlk gün 17.880 kilogram pirinç, 9.800 kilogram nohut ve 5.900 kilogram mercimek vatandaşlar tarafından satın alındı. Yarından itibaren elma satışları da başlıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine hayata geçirdiği tanzim satış noktaları vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Tanzim satış noktalarında bugünden itibaren pirinç, nohut ve mercimek de satılmaya başlandı.
İLK GÜN 33 TON BAKLİYAT SATILDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kampanyasına destek olmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da desteğiyle İstanbul genelinde 34 ilçede 54 farklı noktada kurulan tanzim noktalarında bugün satışa çıkarılan bakliyatlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
PİRİNÇ 6 TL, NOHUT 5.50 TL, MERCİMEK 4.50 TL
Toprak Mahsulleri Ofisi’nden doğrudan halka ulaştırılan; Osmancık Pirinç 6 TL, Nohut 5.50 TL ve Yeşil Mercimek 4.50 TL’den satışa sunuldu.
İlk gün 17.880 Kg pirinç, 9800 Kg nohut ve 5900 Kg mercimek satıldı.
Tanzim noktalarında yarından itibaren elma satışları da kilosu 3 TL’den vatandaşlara sunulacak.
İBB Tanzim Satış Noktaları’nda ayrıca Domates (3 TL), Biber (6 TL), Patlıcan (4.5 TL), Salatalık (4 TL), ISPANAK (4 TL), Soğan (2 TL) ve Patates (2 TL), olarak satışlar devam ediyor.
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