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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.02.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

İstanbul'da da başladı! Vatandaşlardan yoğun talep...

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İstanbul'da da başladı! Vatandaşlardan yoğun talep...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında “Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış” hizmetine 34 ilçede 54 farklı noktada devam ediyor. Tanzim satış noktalarında bugün bakliyat satışlarına da başlandı. İlk gün 17.880 kilogram pirinç, 9.800 kilogram nohut ve 5.900 kilogram mercimek vatandaşlar tarafından satın alındı. Yarından itibaren elma satışları da başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine hayata geçirdiği tanzim satış noktaları vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Tanzim satış noktalarında bugünden itibaren pirinç, nohut ve mercimek de satılmaya başlandı.

İstanbulda da başladı Vatandaşlardan yoğun talep...

İLK GÜN 33 TON BAKLİYAT SATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kampanyasına destek olmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da desteğiyle İstanbul genelinde 34 ilçede 54 farklı noktada kurulan tanzim noktalarında bugün satışa çıkarılan bakliyatlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


İstanbulda da başladı Vatandaşlardan yoğun talep...

PİRİNÇ 6 TL, NOHUT 5.50 TL, MERCİMEK 4.50 TL

Toprak Mahsulleri Ofisi’nden doğrudan halka ulaştırılan; Osmancık Pirinç 6 TL, Nohut 5.50 TL ve Yeşil Mercimek 4.50 TL’den satışa sunuldu. 


İstanbulda da başladı Vatandaşlardan yoğun talep...

İlk gün 17.880 Kg pirinç, 9800 Kg nohut ve 5900 Kg mercimek satıldı.

 


İstanbulda da başladı Vatandaşlardan yoğun talep...

Tanzim noktalarında yarından itibaren elma satışları da kilosu 3 TL’den vatandaşlara sunulacak.

İstanbulda da başladı Vatandaşlardan yoğun talep...

İBB Tanzim Satış Noktaları’nda ayrıca Domates (3 TL), Biber (6 TL), Patlıcan (4.5 TL), Salatalık (4 TL), ISPANAK (4 TL), Soğan (2 TL) ve Patates (2 TL), olarak satışlar devam ediyor.

 

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