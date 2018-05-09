İstanbul'da 250 bin esnaf yeni başkanını bugün seçiyor
İstanbul’da 250 bini aşkın esnafın başkanı bugün yapılacak genel kurulda belli olacak. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İSTESOB) 4 yılda bir yapılan olağan genel kurulu bugün Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.
İSTESOB Genel Kurulu’nda, mevcut başkan Faik Yılmaz’a rakip olarak çıkan isim ise Pendik Esnaf Odası Başkanı Bilal Gündoğdu oldu.
İstanbul’daki 152 esnaf odasına bağlı 250 bini aşkın esnaf ve sanatkarı tek çatı altında toplayan İSTESOB, bin 188 delegesi bugün oy kullanacak. Mevcut Başkan Yılmaz ile Bilal Gündoğdu’nun çekişeceği genel kurulda esnaf ve sanatkarın sorunları da gündeme taşınacak.
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