İstanbul’a yakışan finans merkezi geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkeye kazandıracaklarını bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte, ilgili kurum, müteahhit ve bürokratların katılımıyla İstanbul Finans Merkezi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti. Albayrak, "İstanbul'a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız" ifadesini kullandı.
Mart ayında yaptığı açıklamada, fiziki altyapı ile ulaşım ağının kurulmasına yönelik faaliyetler kapsamında İstanbul Finans Merkezi (İFM) ile Sabiha Gökçen Havalimanı, metro, Marmaray ve diğer raylı sistemlerin bağlantılarının kurulması için gerekli projelerin hazır olduğunu kaydeden Berat Albayrak, “Finans Merkezi konseptini, yeni bir bakış açısıyla yüz adım daha ileri taşımak için hepimize büyük iş düşüyor. Bu projenin lafta değil, icraatta hayata geçmesi için sonuna kadar her türlü desteği vermeye hazırız. İFM’nin arzu edilen kapasite ve etkinlikte hayata geçirilmesi için atılması gereken adımları ele aldık. Bir Finans Merkezi, iki tuğla örmek, üç bina dikmek değil. Bina dikerek Finans Merkezi olunmaz. Bunu tam anlamıyla tüm ayakları ile destekleyecek bir ekosistemi oluşturmak zorundasınız” açıklamasını yapmıştı.
Bu arada Albayrak, dün Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı’nı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yapısal Dönüşüm Adımlarımız kapsamında anons ettiğimiz, özellikle gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.
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