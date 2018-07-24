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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriEkonomi İstanbul’a gelen turist sayısı ilk 5 ayda yüzde 50 arttı 
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Ekonomi
İHA
24.07.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

İstanbul’a gelen turist sayısı ilk 5 ayda yüzde 50 arttı 

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İstanbul’a gelen turist sayısı ilk 5 ayda yüzde 50 arttı 

Turistik şehir kartı Istanbul Welcome Card’ın yaptığı açıklamaya göre, 2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde İstanbul’u ziyaret eden turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 50 arttı. Son 5 yılın en yüksek artışıyla, İstanbul’a gelen turist sayısı 5 milyon 330 bin 567’ye ulaştı. 

İSTANBUL Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Turizm İstatistik Raporlarını inceleyen turistik şehir kartı Istanbul Welcome Card’ın yaptığı açıklamaya göre, 2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde İstanbul’u ziyaret eden turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 50 arttı. Son 5 yılın en yüksek artışıyla, İstanbul’a gelen turist sayısı 5 milyon 330 bin 567’ye ulaştı. Türkiye’ye gelen turist sayısı ise aynı dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,5 arttı ve 7 milyon 783 bin 967 oldu. Ancak turistlerin ortalama geceleme sayısı ilk 5 ayda yüzde 20 azalarak 10,2’ye düştü.

New York, Paris, Londra gibi pek çok metropolde kullanılan ve özellikle tatillerde turistler için avantaj sağlayan ‘turistik şehir kartı’ artık İstanbul’da da hizmet veriyor. Haziran ayında yerli ve yabancı turistlerin kullanımına sunulan ‘Istanbul Welcome Card’, ulaşımdan şehir turuna, müze ve restoranlarda indirimlerden şehir rehberine kadar turistlerin seyahatlerini rahat geçirmelerine, zaman ve paradan tasarruf ederek sehri kesfetmelerine olanak tanıyor.

TURİSTLER ARTIK İSTANBUL WELCOME CARD İLE İSTANBUL’U KEŞFEDECEK

İstanbul’a kültür, eğlence, alışveriş, iş ve sağlık için gelen turistlerin mutlu ayrılmasının turizme yapılacak en önemli yatırımlardan biri olduğunu ifade eden Istanbul Welcome Card CEO’su Erdoğan Tur, “İnternetteki bilgi kirliliği ve seyahat forumlarında İstanbul hakkındaki olumsuz yorumlar, turistlerin özellikle fiyatlar konusunda güven problemi yaşamasına neden oluyor. Bu inançla hayat geçirdiğimiz İstanbul’un ilk turistik şehir kartı ‘Istanbul Welcome Card’ ile turistlere güvenli ve avantajlı tatil olanağı sunuyoruz. Havalimanında karşılama, otele transfer, ücretsiz şehir ve boğaz turu, yüzden fazla tur, aktivite restoran ve mağazada indirim, müzelerde hızlı geçiş, İstanbul’da gezilecek yerler ve 7/24 destek hattıyla ülkemize gelen turistlerin memnuniyeti için akılcı çözümler üretiyoruz. Kültür, eğlence ile alışverişin yanı sıra sağlık ve iş amaçlı gelen ziyaretçilerin de ortak ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz” dedi.

“YIL SONUNA KADAR İSTANBUL 13 MİLYONDAN FAZLA YABANCI TURİSTİ AĞIRLAR”

İlk 5 aydaki artışın yıl geneli için çok önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Erdoğan Tur, şunları aktardı: “İstanbul son 20 yılda turizm açısından çok büyük bir kademe atladı. 2000’li yılların başında yılda sadece 2 milyon 500 bin turist ağırlayan İstanbul, 2015’te yaklaşık 12,5 milyon turiste ev sahipliği yaptı. Ancak yaşanan olumsuz gelişmeler, 2016 ve 2017 yıllarında turist sayısının düşmesine neden oldu. 2018 ise, İstanbul için adeta dönüm noktası. Yıl sonuna kadar yaklaşık 13 milyon turisti ağırlayarak yeni bir rekor kıracağımızı öngörüyorum.”

İstanbul, Alman ve Rusların yanı sıra, Arap ülkelerinin gözbebeği olmaya devam ediyor
Türkiye’ye gelen turistler milliyetlerine göre incelendiğinde, 2018’in ilk 5 ayında İstanbul’u en çok ziyaret edenler 505 bin 899 kişiyle Almanlar olurken, İranlı turistler 408 bin 239 kişiyle ikinci ve Ruslar 249 bin 350 turistle üçüncü sırada yer aldı. Her üç ülkeden İstanbul’a gelen turist sayısı önceki yıla göre yaklaşık yüzde 58 artış gösterdi. Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayılarında ise geçen yıla oranla yüzde 42,8 artış gerçekleşti.

BİR TURİST ORTALAMA 682 DOLAR HARCIYOR

2017 yılının Ocak-Mayıs aylarına göre 2018 yılında İstanbul’a havayoluyla geliş yüzde 50, deniz yoluyla geliş yüzde 36 oranında arttı. Havayoluyla gelen turistlerin yüzde 78’i Atatürk Havalimanı’nı tercih ederken, aynı dönemde kişi başı harcama tutarı 682 dolar oldu.

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