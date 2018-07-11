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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
11.07.2018 - 12:45, Son Güncelleme:

İstanbul'a 46 saniyede bir uçak inip kalktı

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İstanbul'a 46 saniyede bir uçak inip kalktı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yılın ilk yarısında her 69 saniyede, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise her 140 saniyede bir uçak iniş-kalkış yaptı. Aynı dönemde, 338 bin 74 sefer icra edilen İstanbul'un tüm havalimanları baz alındığında, ortalama her 46 saniyede bir uçağın indiği veya kalktığı belirlendi.

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayında İstanbul havalimanları odaklı hava trafiğinde oluşan yoğunluk, istatistiki verilere de yansıdı.

Bu dönemde, Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 67 bin 491, dış hatlarda 158 bin 943 olmak üzere, toplam 226 bin 434 uçaklık hava trafiği
oluştu. 

İlk 6 ayda, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan uçak sayısı, iç hatlarda 71 bin 276, dış hatlarda 40 bin 364 olarak kaydedildi. Söz konusu havalimanında bu dönemde 111 bin 640 uçaklık trafik yaşandı. 

İstanbul'daki iki havalimanından geçen yılın ilk yarısında 321 bin 994 uçak iniş ve kalkış yapmıştı. 

Bu yılın ilk 6 ayında iki havalimanı merkezli düzenlenen sefer sayısı 338 bin 74 olarak kayıtlara geçti. Yılın aynı döneminde geçen seneye göre hava trafiğinde 16 bin 80 seferlik artış kaydedildi. 

Öte yandan icra edilen binlerce seferde kullanılan İstanbul'daki havalimanlarında, iniş-kalkış yapan uçakların zamana göre sıklığı açısında da yoğunluk yaşandı. 

Atatürk Havalimanı'nda ilk 6 ayda 226 bin 434 uçak iniş ve kalkış yaptı. Buna göre, havalimanında yaklaşık 69 saniyede bir uçak pistten ayrıldı veya piste indi. 

Sabiha Gökçen Havalimanında ise aynı süreçte 111 bin 640 uçaklık trafik icra edilirken, yaklaşık 140 saniyede bir uçağın inip kaktığı hesaplandı. 

Bu dönemde İstanbul havalimanlarını 338 bin 74 uçağın kullandığı göz önüne alındığında ise 46 saniyede bir uçağın iniş kalkış yaptığı tespit edildi. 

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