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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.12.2019 - 07:34, Son Güncelleme:

İstanbul'a 10 ayda 12 milyon 690 bin yabancı turist geldi

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İstanbul'a 10 ayda 12 milyon 690 bin yabancı turist geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla İstanbul'a 12 milyon 690 bin 376 yabancı ziyaretçi geldiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2018'in aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ziyaretçi sayısında yüzde 11,91 artış yaşandığını belirterek, "İstanbul'un misafirperverliğine katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer verilen grafiğe göre, 2019'un ilk 10 ayında İstanbul'a, Almanya'dan 965 bin 115, Irak'tan 595 bin 847, Fransa'dan 436 bin 429, İran'dan 774 bin 682, Rusya'dan 586 bin 317, İngiltere'den 421 bin 292, Suudi Arabistan'dan 403 bin 25, Çin'den 335 bin 749, Amerika'dan 396 bin 828, Kuveyt'ten 297 bin 808 ve diğer ülkelerden 7 milyon 477 bin 284 turist geldi.

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