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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.04.2018 - 08:37, Son Güncelleme:

Dev projenin yüzde 85'i tamamlandı

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Dev projenin yüzde 85'i tamamlandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: "İstanbul Yeni Havalimanı Projesi'nde yüzde 85'lik fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Yatırım dönemi maliyetlerinin öngörülen tutarlarda bitirilememesi proje parametrelerinde değişikliklere neden olmakta ve bu değişiklikler süre revizyonları ve/veya maliyet revizyonlarına yol açmakta, bu nedenle de ek finansman ihtiyacı doğurmaktadır. Projede herhangi bir darboğaz söz konusu değil. Proje öngördüğümüz zamanda tamamlanacak" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı Projesi'nde yüzde 85'lik fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını belirterek, "Projede herhangi bir darboğaz söz konusu değil. Proje öngördüğümüz zamanda tamamlanacak." dedi.

Arslan, AA muhabirine, İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Proje hakkında "Dünyanın en büyük havalimanı projesinde finansal zorluk görünüyor." şeklinde haberler yapıldığına işaret eden Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı Projesi'nin kamu-özel iş birliği kapsamında yap-işlet-devret (YİD) modeliyle gerçekleştirildiğini, bu tür projelerde en büyük riskin ise inşaat dönemlerinde olduğunu bildirdi.

İnşaatın kreditörlere ve sözleşme tarafı idarelere taahhüt edilen sürelerde tamamlanamamasının ya da yatırım dönemi maliyetlerinin öngörülen tutarlarda bitirilememesinin proje parametrelerinde değişikliklere neden olduğuna dikkati çeken Arslan, bunların da süre veya maliyet revizyonlarına yol açtığını ve ek finansman ihtiyacı doğurduğunu söyledi.

Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı Projesi'nde yüzde 85'lik fiziki gerçekleşmenin yakalandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Projenin bitirilmesi için öngörülen sürede hiçbir sarkma yaşanmamaktadır. Yüklenici konsorsiyum onaylı iş programına uygun olarak yatırımını aksaksız sürdürmektedir. Sadece proje sahasındaki zemin güçlendirmeleri nedeniyle ilk etap yatırım tutarı öngörülenin bir miktar üzerine çıkmış ve bu durumun yarattığı ek finansman ihtiyacının, sözleşme koşullarına göre yüzde 25'i şirket ortaklarınca öz kaynak olarak karşılanmıştır. Bakiyesinin ise kredi finansmanı yoluyla karşılanması için İGA tarafından finans taraflarıyla görüşmelere başlanmıştır. Bu durum, projenin mali darboğazından değil, maliyet artışından kaynaklı, sözleşmede yeri ve tanımı olan hükümler çerçevesinde olağan bir durumdur. Bugüne kadar birçok YİD projesinde de öngörülmeyen bu tip maliyet artışları çerçevesinde yapılan bir işlemdir."

Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı Projesi'nin mali dengeleri ve gelirleri tatminkar olan bir prestij projesi olduğunu dile getirerek, projede herhangi bir darboğazın söz konusu olmadığını ve projenin öngörülen sürede tamamlanacağını bildirdi.

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